Un an après son arrivée, Domantas Sabonis savoure le chemin parcouru avec Sacramento

Présent en NBA depuis bientôt sept ans, Domantas Sabonis s’est peu à peu imposé comme l’un des meilleurs intérieurs de la ligue. L’un des rares (avec Nikola Jokic ou Draymond Green) à enregistrer aisément des triple-doubles et, historiquement, l’un des quatre (avec Jokic, mais aussi Wilt Chamberlain et Kevin Garnett) à tourner à minimum 18 points, 12 rebonds et 6 passes de moyenne sur une saison.

À 26 ans, au-delà d’être bien parti pour fêter prochainement sa première sélection dans une All-NBA Team, le voilà déjà auréolé de trois sélections au All-Star Game : deux avec les Pacers (2020, 2021) et désormais une avec les Kings. Un scénario difficile à imaginer pour la franchise et pour le joueur, en début de saison, dans la si redoutable conférence Ouest.

« J’ai la sensation que c’est la plus significative des trois, simplement parce qu’elle a été obtenue sous un maillot des Kings », assure-t-il à ce propos, pour The Athletic. « Il y a quatre joueurs qui représenteront l’équipe au All-Star Game, je ne sais pas depuis quand ce n’était pas arrivé. […] Le fait que vous puissiez voir un joueur des Kings chaque jour, c’est quelque chose d’assez spécial. C’est important pour moi, car si vous comptez vous installer ici sur le long terme, vous souhaitez mettre en valeur la ville, la communauté et les fans [de la franchise]. »

L’homme à la base du système des Kings

S’il concède ne pas (encore) y penser, car la décision finale ne lui appartiendra pas forcément en cas de nouvel échange, Domantas Sabonis doit en tout cas de plus en plus envisager son avenir en Californie, alors qu’il sera « free agent » à l’été 2024.

Revanchard après certaines critiques émises à son égard, à la suite de son transfert contre Tyrese Haliburton il y a un an, le Lituanien apprécie en prime toute la confiance accordée par les dirigeants de Sacramento.

« Beaucoup de choses ont été dites quand le transfert a eu lieu », se souvient-il justement. « [Les dirigeants des Kings] m’ont fait confiance, pour que je vienne et que je commence à changer [le visage de] la franchise. Ce n’est pas seulement moi, car il y a évidemment beaucoup d’autres pièces : le coach, les recrues de l’intersaison, les gens qui oeuvrent dans le même but. Mais j’étais en quelque sorte le point de départ et il y avait beaucoup de pression [sur moi]. […] Là, nous sommes 3e à l’Ouest mais l’objectif est de le rester et même d’aller plus haut encore. »

Avec De’Aaron Fox, également nommé All-Star cette année, Domantas Sabonis est évidemment le grand artisan de la réussite des Kings (32-25). Mais Mike Brown, nommé entraîneur de la franchise l’été dernier en provenance des Warriors, l’est tout autant et cette relation Sabonis/Brown, au beau fixe, est surtout le moteur de toute l’équipe.

Basée sur le dialogue et une confrontation « positive », la connexion entre les deux hommes fait notamment ses preuves en attaque, où certains systèmes repris et mis en place par Sacramento et « Domas » ont été utilisés par des formations référencées comme Golden State ou Denver…

« C’était ma piste de réflexion : il y a Mike Brown, qui a côtoyé Draymond Green, mais aussi Jordi Fernandez, qui a côtoyé Nikola Jokic », raconte l’intérieur All-Star, concernant son nouveau coaching-staff. « J’étais là à me dire : ‘Eh, je vais être utilisé dans des systèmes inédits, cela va beaucoup m’aider et je vais beaucoup apprendre !’. Au fil de la saison, nous avons pas mal appris les uns des autres, mais j’avais la sensation de devoir montrer ma valeur et c’était plus facile de me faire confiance ensuite. Maintenant, tout est super, ça a été génial pendant la majeure partie de la saison. Même si les débuts étaient un peu compliqués, car j’essayais de comprendre l’attaque, comment être moi-même, ce que voulait le coach. Après, je l’ai vécu avec chaque coaching-staff, mais je sais ce que je peux faire et j’ai confiance en moi. »

Et pourtant, il joue blessé…

Le plus impressionnant dans les performances de Domantas Sabonis étant probablement le fait qu’il compose depuis plusieurs semaines avec une blessure à la main droite, et plus précisément un arrachement osseux au pouce. Gaucher, il a toutefois choisi de ne pas se faire opérer et de jouer malgré la douleur, pour ne pas plomber les résultats et la dynamique de son groupe.

« Pour moi, c’était la bonne décision », confie-t-il, sûr de lui, à ce sujet. « Il m’est difficile de rater des matchs, mais je me donne toujours quelques jours [de réflexion, dans ce genre de situation]. Il y a évidemment de la douleur, mais comme j’aurais raté 6-8 semaines après l’opération, c’était quelque chose de compliqué à avaler. Je n’avais jamais été confronté à une telle situation et je n’avais pas envie [d’être opéré], compte tenu de tout le travail mis en place depuis le transfert. Je ne peux juste pas laisser tomber mon équipe maintenant, si je peux jouer avec [la blessure]. Donc j’ai vraiment voulu tenter le coup […] et, aujourd’hui encore, nous travaillons pour que [la blessure] n’empire pas. »

S’il espère tout de même éviter l’opération cet été, Domantas Sabonis ne regrettera assurément pas sa décision en cas de qualification des Kings en playoffs (ce serait une première pour eux depuis… 2006 !).