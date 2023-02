Les Bulls à la recherche d’un meneur d’expérience

Russell Westbrook a reçu la permission de discuter avec les équipes qui sont intéressées par son profil. C’est-à-dire avec les Clippers, le Heat, les Wizards et les Bulls. Ce n’est pas étonnant de voir la franchise de Chicago avoir l’ancien d’Oklahoma City dans son viseur. Déjà parce que Billy Donovan l’a coaché quatre saisons au Thunder.

Mais aussi parce que les Bulls cherchent un meneur d’expérience, via le marché des « buyout ». NBC Sports donne deux noms de plus : Patrick Beverley et John Wall. Des discussions auraient même déjà eu lieu avec les agents des deux joueurs.

Pour signer cette recrue, les dirigeants devront couper un joueur. Et si c’est bien un meneur de jeu qui arrive, alors Goran Dragic pourrait en faire les frais.

Si les Bulls sont certes orphelins de Lonzo Ball, blessé depuis le début de saison, Russell Westbrook, Patrick Beverley ou John Wall pourront-ils vraiment changer le visage de leur saison ?

« Je ne sais pas si un joueur tout seul peut le faire », a répondu Billy Donovan pour The Athletic. « Je pense que c’est beaucoup demander à un joueur qui arrivera dans une nouvelle équipe. Quand les dirigeants seront prêts ou en tout cas proches de prendre une décision, ils discuteront avec moi pour connaître mon avis. »

Avec 26 victoires pour 32 défaites et une très décevante 11e place dans la conférence Est, donc pas qualificative pour le « play-in », Chicago n’a plus de temps à perdre. Si un meneur arrive, il ne faudra pas se tromper…

« Comment ce joueur va-t-il s’adapter aux autres ? », se demande le coach des Bulls, notamment quand il fut interrogé sur Russell Westbrook. « Quelles sont les compétences qu’il peut apporter et qui peuvent compléter celles déjà présentes ? Combien de temps durera le processus d’intégration ? Sera-t-il satisfait de son rôle ? Satisfait s’il est titulaire ? S’il sort du banc ? S’il termine ou non les matches ? Il faut que tout le monde soit sur la même longueur avant de signer un joueur. »