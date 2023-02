Les Warriors n’arrivent toujours pas à hausser le ton en défense

« Il a tendance, comme beaucoup de joueurs, à perdre sa concentration de temps en temps. » Le commentaire est signé Steve Kerr, cité par The Athletic, et vise Jordan Poole. Sa prestation de cette nuit sur le parquet des Clippers l’a bien illustré. Le meneur/arrière a eu du mal à suivre son adversaire direct, Terance Mann (16 points et 6 passes), sur le dribble ou en sortie d’écrans.

« Mais il s’améliore. Quand il relève vraiment le défi lorsque notre adversaire le met dans une situation de ‘pick-and-roll’, il est fort, athlétique. Il peut relever le défi. Jordan est notre meneur de jeu titulaire. Il va devoir défendre sur le porteur de balle un peu partout », poursuit le coach des Warriors, en citant sa défense face aux Wizards, où Jordan Poole « s’est repris » en seconde période après avoir « un peu baissé sa garde ».

« Sa défense va toujours être cruciale pour déterminer qui va gagner le match », juge encore le technicien dont l’équipe a encaissé 126 points face aux hommes de la capitale, puis 134 face aux Californiens. Le mal est plus profond que les seules prestations défensives du remplaçant de Stephen Curry comme meneur dans le cinq.

Selon Steve Kerr, l’attaque des Warriors roule bien et ne l’inquiète pas. En témoignent, comme il le mentionne, les près de 30 passes décisives générées chaque soir, la meilleure moyenne de la ligue. « Mais on doit faire des stops en défense. Ce soir, dans ce troisième quart-temps, ils ont marqué 44 points. Ça coûte le match », poursuit le technicien en parlant des Clippers.

Le renfort attendu de Gary Payton II

Dans le détail, il cite des joueurs battus sur les pénétrations, notamment dans l’axe du panier, trop de fautes et donc de lancers-francs concédés à leurs adversaires, près de 26 en moyenne, l’une des pires équipes de la ligue en la matière… « L’une des raisons pour lesquelles on a fait l’échange pour Gary (Payton II) est de renforcer notre défense extérieure. On avait la deuxième meilleure défense de la ligue il y a un an. Je pense qu’on a ça en nous. »

Mais pas en ce moment. Sur ce mois de février, les champions en titre ont la 7e pire défense de la ligue avec près de 119 points encaissés sur 100 possessions, contre 114 points sur l’ensemble de la saison (19e défense).

Tandis que Klay Thompson dit pouvoir faire mieux et retrouver son niveau ‘All-Defensive’ (2019), Draymond Green estime que l’équipe doit réagir pour de bon : « C’est un peu la même histoire depuis le début de l’année. […] La défense est une question de volonté, ce n’est pas un plaisir. On doit avoir envie de le faire si on veut gagner. Est-ce que je crois que nous sommes capables de le faire ? Oui. Mais je ne pense pas que ça va ‘venir’. On peut aller le chercher mais ça ne vient pas tout seul. »

L’intérieur, qui s’estime « tout aussi coupable que n’importe qui d’autre » et ne veut « montrer du doigt » personne, réfute l’idée d’une perte de motivation liée au titre de l’an dernier.

« On n’a pas la ‘gueule de bois’ à 50% de victoires après 60 matchs. On serait des losers si c’était le cas. […] La défense, c’est faire un ou deux pas de plus. […] C’est de la volonté. On ne le montre pas. On peut le montrer individuellement, Loon (Kevon Looney) ou moi-même. Mais si on ne l’a pas collectivement… »