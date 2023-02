Doc Rivers reste optimiste sur la suite de la carrière de Ben Simmons

« J’ai toujours de l’affection pour les gars que j’ai coachés. » La remarque est de Doc Rivers et elle concerne aussi Ben Simmons, transféré aux Nets après une longue période de conflit avec les 76ers née après les remarques du coach, et de Joel Embiid, à l’issue des playoffs 2021.

Depuis, beaucoup d’eau a coulé des deux côtés et le coach des 76ers a des mots positifs à l’encontre de son ancien joueur. « Je crois qu’il peut revenir au niveau qu’il avait avec nous. Surtout maintenant qu’il va avoir plus souvent la balle dans ses mains. […] Mais ça va prendre du temps. Ça fait quoi, un an et demi ? Cela ne se fera en un soir, mais il travaille, et c’est tout ce qu’il faut faire. J’espère le meilleur », affiche le technicien, dont l’équipe a récemment repoussé Brooklyn.

Une rencontre dans laquelle l’Australien n’a pas vraiment eu l’occasion de se montrer puisqu’en 16 petites minutes en sortie de banc, il s’est contenté de 4 points, 3 rebonds et 3 passes. Et sa production statistique sur l’ensemble de la saison reste encore très en-deçà, notamment au niveau du « scoring », par rapport à ses belles saisons à Philadelphie. On rappelle qu’il a collectionné trois sélections de suite au All-Star Game entre 2019 et 2021.

Mais nul doute que la longue période d’instabilité à Philly, avant son transfert à Brooklyn, en plus de pépins physiques, a joué dans la dynamique du joueur. À New York, il a au moins retrouvé un semblant de stabilité sur le plan personnel alors que Kevin Durant et Kyrie Irving, censés former un « Big Three », ont préféré plier bagages.

« Ce n’est pas comme si on était ennemis ou quelque chose du genre. Dès le départ (ndlr : de l’imbroglio aux 76ers), aucun de nous ne parlait à personne. Toute cette histoire était horrible, mais c’est fini maintenant. C’est du passé et nous sommes humains. On passe à autre chose. […] Il faut continuer à aimer les gens et de manière générale cette énergie est bien meilleure que la haine. Je peux vous le dire », termine Doc Rivers.