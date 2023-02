DeMar DeRozan et Zach LaVine sont-ils compatibles ?

Depuis le début de saison, les Bulls patinent, avec un pas en avant puis deux pas en arrière. L’équipe ne tourne pas, notamment offensivement puisque la puissance de feu d’un groupe composé pourtant de DeMar DeRozan, Zach LaVine et Nikola Vucevic ne saute pas aux yeux. Et ne fait pas sauter les défenses adverses…

Clairement, l’association DeRozan – LaVine ne donne pas satisfaction. Certes, les deux joueurs mettent leurs points, mais ils ne dégagent pas l’alchimie et la force que les autres grands duos d’extérieurs peuvent afficher.

On pense évidemment à Stephen Curry et Klay Thompson, ou à Jayson Tatum et Jaylen Brown depuis la saison passée, ou encore plus loin à LeBron James et Dwyane Wade à Miami. Comment l’expliquer ?

« On doit faire un meilleur travail de compréhension des possessions dans un match », analyse l’ancien des Spurs et des Raptors, pour le Chicago Sun Times, concernant les problèmes d’alchimie avec Zach LaVine. « Je ne vais pas estimer que les défenses nous bloquent, mais je dirais que 85% de nos problèmes viennent de notre compréhension des possessions. »

Les deux joueurs jouent plus l’un après l’autre que l’un avec l’autre. Ils ont chacun besoin du ballon pour briller, malgré les envies évoquées par Zach LaVine en début de saison. Il disait alors qu’une fois sa condition physique retrouvée, il jouerait plus avec les écrans, en catch-and-shoot et en coupant vers le cercle.

« Cela fait 56 matches et on n’a toujours pas trouvé »

Mais l’ancien double vainqueur du concours de dunks est avant tout un joueur qui aime dribbler, efficace en un-contre-un, tout comme son coéquipier. Chacun essaie donc de faire la différence après l’autre, et seul.

« On ne doit pas se presser, ni essayer de sauver notre équipe à chaque possession. C’est de notre faute et nous devons mieux gérer et comprendre cela », poursuit DeMar DeRozan. « Il ne s’agit pas toujours de marquer d’ailleurs. On ne doit pas être des Superman et marquer 20 points dans le dernier quart-temps. C’est à nous de jouer juste, de savoir comment jouer les uns avec les autres, les uns pour les autres. »

Ce problème est encore plus criant en fin de match. Les problèmes de justesse sont déjà présents durant les rencontres, alors dans le « money time », quand tout devient plus dur, ils sont encore plus prégnants.

« Le quatrième quart-temps, c’est toujours un autre match », assure DeMar DeRozan. « Il y a des soirs où on ne maîtrise pas les shoots qu’on met ou qu’on manque, mais on a le contrôle sur le reste : c’est-à-dire faire la bonne lecture de jeu et avoir confiance envers les coéquipiers. On doit trouver le bon rythme d’abord. »

Sauf que les Bulls ont de nombreux maux et depuis quatre mois et le début de la saison régulière, semaine après semaine, ils tentent de les résoudre. Les problèmes sont les mêmes, les analyses aussi, les réunions entre joueurs s’enchaînent, mais rien n’y fait : les solutions peinent à arriver…

« Cela fait 56 matches et on n’a toujours pas trouvé », reconnaît Nikola Vucevic, après la défaite contre Cleveland dans laquelle les Bulls, qui avaient de l’avance, ont perdu après avoir inscrit 15 points en dernier quart-temps. « C’est évidemment problématique. Et si on continue de perdre des matches comme ça, on va manquer le play-in, donc l’enjeu est important. »