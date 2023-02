Les Bulls continuent de croire en leur « Big Three »

En déplacement sur le parquet des Nets cette nuit, les Bulls ont pu voir à l’œuvre quelques nouvelles têtes dans l’équipe d’en face (Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith). Les New-Yorkais n’ont pas pu en faire autant puisque le groupe de Chicago, à l’instar de celui des Cavs, est resté inchangé après la « trade deadline » d’hier.

« Il y avait tellement d’acheteurs (mais) beaucoup d’équipes ne voulaient pas faire un pas en arrière, y compris nous. On a essayé d’améliorer notre équipe mais pas à n’importe quel prix », justifie le vice-président de la franchise, Arturas Karnisovas. Ce dernier, maintenant que cette agitation au sein de la ligue est terminée, veut « évaluer ce groupe au cours des 28 prochains matchs ».

« La médiocrité et le fait d’être dans la moyenne ne nous conviennent pas, mais la prochaine étape est de savoir ce qui va se passer pendant le reste de la saison et ensuite comment on peut remédier, via la Draft et la ‘free agency’, aux lacunes », se projette déjà le dirigeant.

Chicago accorde donc un sursis à cette équipe qui ne confirme pas son exercice de la saison passée. Les Bulls ont encore un peu de temps pour redresser la barre et espérer grimper dans la hiérarchie à l’Est. Mais ils partent de loin : avec 26 victoires pour 29 défaites, ils occupent la 9e place de leur conférence.

Une conférence Est plus ouverte ?

Alors que la situation autour de Lonzo Ball est toujours floue et que les Bulls pourraient récupérer un meneur sur le marché des « buyout », Arturas Karnisovas reste confiant : « Il y a encore une marge de manœuvre, il y a une certaine homogénéité à l’Est. Cette ‘trade deadline’ a fait se déplacer une partie du talent vers l’Ouest, donc il y a une chance de rivaliser à l’Est. » Même si la défaite de cette nuit à Brooklyn a pu démontrer le contraire…

De ces 28 matchs restants, et d’un potentiel parcours en playoffs, pourrait donc dépendre la stabilité de ce groupe dont l’une des inconnues, sur le plan contractuel, s’appelle Nikola Vucevic. Alors que DeMar DeRozan, Zach LaVine ou même Lonzo Ball sont sous contrat pour encore plusieurs saisons, le pivot arrive à la fin de son contrat de 100 millions de dollars signé avec le Magic en 2019.

Rémunéré à hauteur de 22 millions de dollars cette saison, il aura sans doute envie de signer un contrat plus lucratif, pour se mettre se rapprocher du niveau de salaire de ses deux compères de « Big Three ». La bonne nouvelle est que sa production statistique et surtout ses niveaux d’adresse sont repartis à la hausse cette saison.

« Il fait une saison incroyable et on veut qu’il soit là », commente brièvement Arturas Karnisovas, avant de finir : « Maintenant que la date limite des échanges est passée, c’est le groupe avec lequel on reste. Ils peuvent jouer, mettre le pied sur l’accélérateur et faire un ‘run’. »