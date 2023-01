Lonzo Ball encore « loin de pouvoir rejouer »

Lonzo Ball rejouera-t-il cette saison ? C’est le fil rouge de la campagne à Chicago, et la réponse est toujours aussi floue. Car si le joueur espère bien retrouver les terrains, ses progrès restent minimes.

« Il a fait quelques progrès, mais je serais le premier à vous dire qu’il est loin de pouvoir rejouer », a ainsi expliqué son coach, Billy Donovan, au Chicago Tribune. « Ce n’est tout simplement pas le cas. Parce qu’il ne court pas sur une base régulière. Lorsqu’il sera en mesure de le faire régulièrement et de revenir le lendemain pour le refaire, encore et encore, alors je pense qu’il y aura plus d’optimisme. »

La dernière fois qu’on a vu Lonzo Ball sur un terrain NBA, c’était le 14 janvier 2022, soit désormais plus d’un an. Une déchirure du ménisque et deux opérations plus tard, il ne peut toujours pas sprinter et faire plus que de simples sauts pour shooter ou dunker. Dans ces conditions, et alors que le staff médical des Bulls devra évidemment le tester à pleine vitesse et dans des exercices à haute intensité pour l’autoriser à reprendre la compétition, on imagine de moins en moins l’ancien des Lakers et des Pelicans revenir cette saison.

Billy Donovan admet d’ailleurs que les Bulls auraient besoin de voir une amélioration significative chez le meneur de jeu avant le All-Star Break. Si ce n’est pas le cas, il faudra alors viser la saison prochaine…

« Si vous en arrivez à ce point, je pense que des conversations seront nécessaires : ‘OK, et s’il n’est toujours pas prêt à jouer ? Quel est le plan pour la suite ?' » conclut ainsi l’entraîneur, de plus en plus fataliste.