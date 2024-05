Lonzo Ball espère toujours rejouer cette saison

De simples vidéos de Lonzo Ball en train de courir et même dunker ont automatiquement redonné du baume au coeur des fans forcément inquiets de Chicago, la semaine dernière.

Forcément, certains se sont imaginés revoir en piste le meneur de 25 ans, qui n’a plus été aperçu sur un parquet depuis le mois de janvier 2022, il y a tout juste plus d’un an, en raison de sa déchirure du ménisque qui lui a depuis valu d’être opéré deux fois au genou gauche…

Malgré son indisponibilité due à cette blessure, Lonzo Ball a choisi de faire le déplacement à Paris, où les Bulls affronteront les Pistons jeudi soir. Il a d’ailleurs profité de ce voyage pour se confier sur son état de santé, refroidissant quelque peu les plus optimistes…

« Je n’ai pas vraiment de calendrier de reprise », glissait-il ainsi dans la capitale française, ce lundi. « Ça se décidera au jour le jour. J’essaie juste d’en faire un peu plus chaque semaine, en augmentant ma charge de travail. Je me déplace enfin, donc c’est plutôt bien, mais je n’ai pas vraiment de calendrier de reprise. »

Psychologiquement, on imagine logiquement que Lonzo Ball n’est pas au mieux, après avoir raté autant de matchs et ne pas avoir pu aider ses coéquipiers en fin de saison dernière et cette saison…

« Je n’avais jamais été absent aussi longtemps », rappelait-il ensuite. « Et j’ai joué au basket toute ma vie… Donc ça fait beaucoup pour moi, surtout quand je vois les gars jouer chaque soir. Mais je dois rester positif et faire tout mon possible pour revenir sur les parquets. »

Reste à savoir si le retour de Lonzo Ball surviendra dès 2022/23, ou s’il lui faudra patienter jusqu’à la saison 2023/24, alors que les dernières nouvelles n’étaient guère positives. En attendant, ce sont Ayo Dosunmu, Alex Caruso, Coby White ou encore Goran Dragic qui assurent tant bien que mal l’intérim dans l’Illinois.

Lonzo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 52 34 36.0 30.5 45.1 1.3 5.6 6.9 7.2 2.3 1.7 2.6 0.8 10.2 2018-19 LAL 47 30 40.6 32.9 41.7 1.2 4.2 5.3 5.4 2.4 1.5 2.2 0.4 9.9 2019-20 NOP 63 32 40.3 37.5 56.6 1.1 5.0 6.1 7.0 2.0 1.4 3.1 0.6 11.8 2020-21 NOP 55 32 41.4 37.8 78.1 0.6 4.2 4.8 5.8 1.9 1.5 2.2 0.6 14.6 2021-22 CHI 35 35 42.3 42.3 75.0 1.0 4.4 5.4 5.1 2.4 1.8 2.3 0.9 13.0 Total 252 33 40.0 36.4 57.8 1.0 4.7 5.7 6.2 2.2 1.6 2.5 0.6 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.