Absent depuis un an, Lonzo Ball dunke à nouveau

« Je ne peux ni courir, ni sauter. » Ce très mauvais signal envoyé était celui de Lonzo Ball, fin septembre dernier. Après des semaines sans nouvelles rassurantes depuis, voilà une image qui devrait faire plaisir aux fans des Bulls. Le meneur a posté une vidéo de lui en train de dunker tranquillement, sans élan, et à deux mains.

Billy Donovan y voit un signe positif car « ce sont des choses qu’il ne pouvait peut-être pas faire il y a six semaines. Même si ce sont des petits pas, c’est toujours un progrès qu’il continue à faire. » Enthousiasme tempéré toutefois parce que le meneur ressent toujours une « certaine gêne » au genou.

« Je n’essaie pas de déterminer quel est le niveau de douleur de Lonzo. Mais la question est de savoir s’il a mal ? Oui. Est-ce que c’est la même douleur qu’il y a six semaines ? Non. À quel point est-ce mieux ? C’est suffisamment bons pour qu’il puisse aller sur un tapis roulant, faire un peu de course, sauter et dunker », poursuit prudemment le technicien.

On rappellera qu’il y a un mois, Adrian Wojnarowski s’était montré pessimiste quant à un éventuel retour cette saison du meneur, qui a subi une arthroscopie du genou gauche fin septembre, quasiment neuf mois après une première opération survenue à la suite de sa déchirure du ménisque.

On rappelle aussi que le grand frère de LaMelo n’a plus foulé un parquet NBA depuis le 14 janvier 2022, il y a un an jour pour jour. Un éventuel retour imposerait, toujours selon son coach, « une période de montée en puissance significative. Comme il est absent depuis un an, je ne crois pas qu’il puisse reprendre là où il s’en était arrêté. Il y aura une période d’adaptation, c’est certain. »

Comme expliqué plus tôt, l’évolution des résultats des Bulls pourrait conditionner les choses. À l’heure actuelle, Chicago occupe une modeste 11e place à l’Est, avec un bilan de 19 victoires et 24 défaites. Pas certain que l’équipe médicale se décide à le relancer si l’équipe continuait à glisser au classement… En revanche, si une qualification en « play-in » voire en playoffs était en jeu, le retour du meneur titulaire habituel serait susceptible de booster la formation de l’Illinois.