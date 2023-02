Le trailer de Air, le film sur la signature de Michael Jordan chez Nike

C’est le 5 avril que le film « Air« , réalisé par Ben Affleck, sortira sur les grands écrans aux Etats-Unis, et Amazon Studios et Skydance Sports nous mettent en appétit avec un premier trailer de deux minutes. L’occasion de voir Matt Damon et Ben Affleck, qui incarnent respectivement Sonny Vaccaro, ancien dirigeant chez Nike, et Phil Knight, co-fondateur de la marque à la virgule, mais aussi Viola Davis, qui joue Deloris Jordan, la mère de Michael Jordan.

Dans ce film qui raconte la signature de Michael Jordan en 1984 chez Nike, on trouvera aussi Jason Bateman dans la peau de Rob Strasser, autre dirigeant chez Nike, mais aussi Chris Messina (David Falk), Marlon Wayans et Chris Tucker.

Le plus incroyable, c’est que personne ne joue Michael Jordan dans le film, puisque l’ancien numéro 23 des Bulls n’apparaît pas à l’écran.