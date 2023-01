« Air », le film sur la signature de Michael Jordan chez Nike, sortira le 5 avril

Il y a quelques mois, un film sur Michael Jordan et sa légendaire signature chez Nike en 1984 était annoncé par Amazon Studios et Skydance Sports, avec notamment Matt Damon et Ben Affleck au casting. On en sait désormais un peu plus grâce aux informations de Deadline.

Matt Damon et Ben Affleck, qui incarneront respectivement Sonny Vaccaro, ancien dirigeant chez Nike, et Phil Knight, co-fondateur de la marque à la virgule, seront accompagnés de Viola Davis, qui jouera Deloris Jordan, la mère de Michael.

On retrouvera aussi Rob Strasser, autre dirigeant chez Nike à cette époque-là, sous les traits de Jason Bateman. Les noms de Chris Messina, Marlon Wayans et Chris Tucker sont également à souligner pour ce qui est du reste du casting. En revanche, on ne sait toujours pas qui incarnera Michael Jordan…

La sortie de ce film, intitulé « Air », est prévue pour le 5 avril dans les salles de cinéma américaines, avant d’arriver sur Prime Video pour le monde entier.