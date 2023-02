Le vestiaire du Jazz abattu après le départ de Mike Conley

Après Donovan Mitchell et Rudy Gobert, une nouvelle page se tourne avec le départ de Mike Conley du Jazz. Arrivé en 2019 pour faire franchir un cap à l’équipe de Salt Lake City, le meneur va retrouver Rudy Gobert à Minnesota suite à l’échange en triangle réalisé hier, et qui a vu D’Angelo Russell revenir aux Lakers.

Même si des rumeurs faisant état d’un possible départ de Mike Conley, le reste du groupe a visiblement été chamboulé après avoir appris la nouvelle. Plus qu’un meneur, Mike Conley était également une voix importante dans le vestiaire de Will Hardy et un repère pour les plus jeunes.

« Le gars était comme Yoda, honnêtement. Il a tellement d’histoires à partager et il y a un côté vraiment cultivé qui fait qu’on l’écoutait », a glissé Jordan Clarkson. « C’était un plaisir de pouvoir jouer avec lui en NBA, mais surtout de le côtoyer en dehors du terrain. C’était super d’échanger avec lui, être à côté de lui dans le vestiaire, passer du temps à piquer ses bonnes idées en quelque sorte. C’est le meilleur, celui aux côtés de qui on aime être », a surenchéri Lauri Markkanen.

Une présence saluée par toute l’équipe

Talen Horton-Tucker, l’autre joueur qui se trouvait à ses côtés dans le vestiaire, a pour sa part évoqué Mike Conley comme « le professionnel ultime ».

Walker Kessler est également apparu très ému et l’a remercié après avoir « beaucoup appris » à ses côtés, tandis que son coach, Will Hardy, a mis en avant le fait que son meneur était quelqu’un sur qui on pouvait compter.

Mais l’hommage le plus touchant a sans doute été celui de Rudy Gay, qui connaît particulièrement bien Mike Conley pour avoir joué six ans avec lui à Memphis de 2007 à 2013, et qui sait que les jours à venir vont être compliqués pour lui. Père de trois enfants, Mike Conley va-t-il faire bouger toute sa famille ? Il pourrait donc laisser sa famille derrière lui à Salt Lake City et s’envoler seul vers Minneapolis jusqu’à la fin de l’année scolaire.

« Vraiment, je crois honnêtement que vous ne pouvez pas comprendre à quel point c’est dur », a lâché Rudy Gay. « Je peux m’asseoir et en parler, mais je ne sais pas combien d’entre vous seraient en mesure de déménager je ne sais où, avec votre famille, dès demain. C’est clairement quelque chose de difficile, mais c’est aussi quelque chose pour lequel on s’est engagé. Ça fait partie de la ligue. Je connais Mike depuis vingt ans. Je sais que c’est dur pour lui de faire bouger sa famille ».