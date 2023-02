Rudy Gobert bien content de retrouver Mike Conley dans le Minnesota

Coéquipiers pendant trois saisons dans l’Utah, Mike Conley et Rudy Gobert vont se retrouver dans le Minnesota.

Monnaie d’échange dans le « blockbuster trade » de la nuit entre le Jazz, les Lakers et les Wolves, Mike Conley est accompagné de Nickeil Alexander-Walker (et deux seconds tours de Draft) pour apporter toute son expérience (et un peu de défense) sur le poste de meneur. À la plus grande joie du pivot français de Minny.

« Je suis content », a ainsi déclaré Rudy Gobert après le match face au Jazz. « J’aime jouer avec Mike. Sa façon de jouer, son professionnalisme. Il rend ses coéquipiers meilleurs. Il joue pour gagner. Il est très altruiste. Et puis, je l’apprécie en tant que personne. Je suis évidemment très content qu’il nous rejoigne. »

Souvent parent pauvre de l’attaque de Minnesota sous les panneaux, comme en atteste son dernier match sans aucun point, avec deux tirs tentés seulement, Rudy Gobert est clairement l’une des raisons de la venue de Mike Conley. Il aura désormais un fournisseur officiel de ballons, qui a déjà appris à évoluer à ses côtés.

« J’avais entendu parler des rumeurs, je savais que c’était une possibilité mais bon, il y a tellement de choses qui se disent à ce moment de l’année ! Et puis, d’autres équipes qui prétendent au titre étaient aussi sur le dossier pour essayer de le faire venir chez eux. Je suis content qu’il arrive chez nous. »

Actuellement à la 8e place à l’Ouest, avec 30 victoires pour 28 défaites, les Wolves espèrent pouvoir passer la vitesse supérieure d’ici aux playoffs. Avec l’arrivée d’un meneur solide, sans doute plus complémentaire d’Anthony Edwards, plus le retour à venir de Karl-Anthony Towns (récemment réintégré au groupe), ça pourrait le faire…