Christian Wood toujours indisponible

Les jours avancent et Christian Wood est encore bloqué à l’infirmerie. Pour rappel, il s’est fracturé le pouce gauche le 18 janvier, face aux Hawks, et on a d’abord annoncé une semaine d’absence.

Mais finalement, deux semaines et sept matches après sa blessure, l’intérieur texan n’est toujours pas revenu sur les parquets. Et ça va durer puisque Marc Stein nous apprend que l’ancien de Houston ne reviendra pas avant la semaine prochaine.

Sans lui, les Mavericks tiennent le choc avec trois victoires en six rencontres, avant d’affronter les Pelicans ce jeudi soir (si New Orleans arrive à voyager jusqu’à Dallas…) et de partir ensuite pour un « road trip » de cinq matches.