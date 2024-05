La rencontre Detroit – Washington reportée

L’information avait commencé à circuler plus tôt dans la journée, elle sera officielle dans les prochains instants, mais comme toujours Adrian Wojnarowski est en avance : la rencontre entre les Pistons et les Wizards de ce mercredi soir va être reportée.

Pourquoi ? Parce que, comme The Athletic l’a raconté il y a quelques heures, les Pistons n’ont pas pu décoller après leur match contre les Mavericks lundi soir. Les conditions météorologiques (neige, glace…) à Dallas n’étaient pas bonnes pour s’envoler. De plus, des problèmes de logistique sont venus s’ajouter à cette mauvaise météo.

Résultat : les joueurs de Detroit sont restés de longues heures sur le tarmac mardi, avant de finalement prendre la décision de rester dans le Texas pour une nuit de plus.

Et en partant seulement ce mercredi de Dallas – ce qui est encore loin d’être certain… – , les troupes de Dwane Casey ne seraient arrivées que quelques heures avant le début de la rencontre face à Kyle Kuzma et sa bande.

De plus, comme le précise ESPN, les incertitudes autour de la météo mettent aussi en danger la rencontre entre les Mavericks et les Pelicans de jeudi soir, car ces derniers pourraient ne pas pouvoir atterrir à Dallas.

