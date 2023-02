Les Warriors, les rois du gâchis

À chaque fois qu’on pense que les Warriors ont lancé leur saison, ils nous rappellent qu’ils manquent de maîtrise. Cette nuit encore, alors qu’ils étaient en route pour une 4e victoire de rang du côté de Minnesota, les champions NBA ont complètement craqué dans le 4e quart-temps alors qu’ils menaient d’une dizaine de points.

Jusque-là, Stephen Curry et ses coéquipiers n’avaient perdu que 8 ballons, et ils vont en perdre 7 en 12 minutes, et n’inscrire aucun 3-points ! D’Angelo Russell, Naz Reid et enfin Anthony Edwards vont en profiter pour revenir au score, arracher la prolongation, et finalement s’imposer (119-114 a.p). C’est la 6e fois cette saison que les Warriors perdent un match après avoir mené de 10 points et plus dans le 4e quart-temps…

« Nous avions le contrôle du match et j’ai pensé que nous l’avions emballé dans du papier cadeau » illustre Steve Kerr. « Nous avons raté des écrans retards. Nous avons perdu des ballons. Nous avons pris des tirs très difficiles. Tout ce que nous avions fait jusque-là pour contrôler le match, nous avons cessé de le faire. L’exécution. Je sais que c’est juste un slogan. Ou peu importe comment vous voulez l’appeler. Mais c’est la vérité. Il faut de l’exécution. »

« L’exécution », c’est aller au bout du système. Ne pas s’enflammer après un rebond, sous peine de perdre la balle dans la foulée. C’est aller au cercle quand c’est grand ouvert plutôt que de prendre un shoot à cinq mètres. C’est bloquer son joueur pour éviter qu’il ne récupère un 3-points raté puis dunke. Tout ça, ce sont les erreurs d’exécution des Warriors cette nuit en fin de match.

« On n’est pas assez bons pour gagner sans de l’exécution » poursuit Steve Kerr. « On en était peut-être capable il y a quelques années, mais nous ne sommes pas assez bons en ce moment ».

Pour Steohen Curry, c’est « une piqûre de rappel » sur « les petites choses qu’il faut faire pour gagner à l’extérieur« . « C’est ce qui résume notre équipe », a reconnu le meneur des Warriors. « Il faut l’accepter. En tant que leader sur notre manière de jouer, j’ai beaucoup de responsabilités sur le fait qu’on ne soit pas capable d’y arriver. Mais on ne peut se laisser abattre trop longtemps. Il faut réagir d’une manière ou d’une autre. »

Peut-être dès ce soir à Denver, mais avec la fatigue, et sans doute des mises au repos, ce sera très compliqué.