Le Jazz cherche un ailier polyvalent

On le sait, à Utah, quasiment l’intégralité de l’effectif – seuls Lauri Markkanen, Walker Kessler et Ochai Agbaji sont intouchables – est susceptible de bouger d’ici dix jours. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que les dirigeants discutent ici ou là.

Comme Houston, le Jazz est ainsi très intéressé par John Collins, qui est sur le départ du côté d’Atlanta. The Athletic confirme même que les deux franchises ont déjà échangé plus tôt dans la saison sur ce dossier.

Les Hawks voulaient Malik Beasley et Jarred Vanderbilt contre leur intérieur, et le Jazz a répondu en demandant un premier tour de Draft en plus. Landry Fields et Atlanta ont refusé cette offre et les discussions ont cessé.

Vont-elles reprendre ? En attendant, la franchise de Salt Lake City se renseigne ailleurs. Du côté de Dallas par exemple, avec un fort intérêt pour Dorian Finney-Smith. Ce dernier ne réalise pas sa meilleure saison (8.9 points de moyenne à 40 % de réussite au shoot), il a été longtemps gêné par ses adducteurs, mais il reste un titulaire solide chez les Mavericks depuis quelques saisons.

D’après nos confrères, les dirigeants texans ne seraient pas opposés à l’idée de l’échanger, mais ils sont néanmoins très gourmands. Ils espérer récupérer un joueur du calibre d’une star pour le céder…

Enfin, le nom de Jalen McDaniels circule aussi, mais les Hornets ne sont pas très motivés pour lâcher leur joueur de 24 ans. Comme il sera libre à l’issue de la saison, et que le Jazz aura alors de la marge financière, Danny Ainge peut toujours patienter et attendre l’intersaison pour signer l’intérieur de Charlotte.