Charlotte : Mason Plumlee et Kelly Oubre Jr. sur le départ ?

Avec 15 victoires en 51 matches, la saison des Hornets est très compliquée et sans doute que la franchise a désormais davantage un œil sur la Draft et Victor Wembanyama que sur le « play-in » ou les playoffs.

C’est pourquoi, d’après The Athletic, les dirigeants ne sont pas fermés à l’idée de transférer Mason Plumlee et Kelly Oubre Jr. Nos confrères évoquent même des discussions concernant les deux joueurs, qui sont en fin de contrat.

Le premier est notamment très bon depuis le début de l’année 2023 avec 16.6 points à 76% de réussite au shoot et 11.1 rebonds de moyenne, en 30 minutes. Le second, en revanche, est bloqué à l’infirmerie depuis son opération (déchirure d’un ligament de la main gauche) et ne devrait revenir que dans les prochains jours.

De plus, plusieurs franchises comme les Suns, les Raptors, les Pacers et les Spurs suivent de près Jalen McDaniels, lui aussi libre à l’issue de la saison. Mais les Hornets tiennent à leur intérieur de 24 ans, qui montre de belles choses avec 11 points par match.

Indiana, Utah et San Antonio, qui auront des dollars à dépenser cet été, pourraient donc jouer la montre et être patients, en attendant l’intersaison pour proposer un contrat à Jalen McDaniels, plutôt que de céder des joueurs en échange d’ici le 9 février et la fin de la période des transferts.