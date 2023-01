Touché à la main, Kelly Oubre Jr. sera absent 4 à 6 semaines

Sur les bases de sa meilleure saison en carrière (20.2 points, 5.1 rebonds et 1.6 interception de moyenne, mais à « seulement » 42% aux tirs et 31% à 3-pts), Kelly Oubre Jr. composait avec une blessure à la main gauche, contractée dès la première semaine de compétition.

Finalement, un peu plus de deux mois plus tard, l’ailier des Hornets a décidé de se faire opérer de sa déchirure d’un ligament de la main gauche et il ratera, par conséquent, les quatre à six prochaines semaines de compétition.

Un gros coup dur pour Charlotte, pas verni niveau blessures jusqu’à présent et qui devra se passer désormais de son deuxième meilleur scoreur, alors que la franchise de Michael Jordan occupe déjà l’avant-dernière place de la conférence Est, avec un triste bilan de 10 victoires et 28 défaites…