Les shooteurs de Charlotte renversent Miami après la pause

Cette « Rivals Week » se terminait par un affrontement entre les Hornets et le Heat, issus de la même division et accessoirement adversaires lors du premier tour des playoffs 2016.

Comme souvent lors des matchs du dimanche après-midi, le spectacle n’a pas vraiment été au rendez-vous, mais le public du Spectrum Center (et notamment Kemba Walker, présent dans les gradins) a au moins pu assister à un joli retournement de situation de la part de ses chouchous.

En effet, les joueurs de Charlotte ont vaincu (122-117) ceux de Miami, alors qu’ils pointaient encore à -13 en plein troisième quart-temps. Mais, portés par Terry Rozier (31 points, 6 rebonds, 7 passes), P.J. Washington (27 points, 6 rebonds, 5 passes) et Gordon Hayward (20 points, à 100% d’adresse), sans oublier LaMelo Ball (19 points, 7 rebonds, 7 passes) dans le dernier acte, ils ont néanmoins réussi à renverser les coéquipiers de Jimmy Butler (28 points, 7 rebonds, 3 interceptions) sur la durée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— L’effondrement surprise de Miami. Encore en tête d’une dizaine de points (72-59) à huit minutes de la fin du troisième quart-temps, le Heat s’est étonnamment écroulé, alors que l’on sentait qu’il pouvait accélérer et faire la différence comme bon lui semble. Manque d’intensité, défense plus relâchée et attaque plus désordonnée : telles ont été les causes de ce surprenant craquage, également provoqué par le coup de chaud offensif de Charlotte. Ensuite, les hommes d’Erik Spoelstra n’ont pas été en mesure de retrouver de leur superbe, payant surtout leur incapacité à calmer des Hornets en pleine confiance.

— Le réveil cinglant de Charlotte. Contrairement au Heat, les Hornets ont sorti le grand jeu à partir du milieu du troisième quart-temps. Sous l’impulsion de Terry Rozier et surtout P.J. Washington, ils ont effectivement fait exploser la défense adverse à coup de paniers à 3-points, pour signer un… 24-9 ! Offensivement, les hommes de Steve Clifford ont retrouvé de leur superbe en un claquement de doigts et les joueurs floridiens n’ont pas su les ralentir. Tant dans le troisième que dans le quatrième quart-temps, où LaMelo Ball a pris le relai du duo Rozier/Washington, pour mettre son équipe définitivement à l’abri.

TOPS/FLOPS

✅ Le trio Rozier — Hayward — Washington. Entre la maîtrise d’un Gordon Hayward parfait au shoot, mais surtout les différents coups de fusil de Terry Rozier et P.J. Washington, que ce soit à 3-points, à mi-distance ou même dans la peinture, les Hornets ont pu s’appuyer sur un « Big Three » inédit pour punir les errements défensifs d’un Heat trop relâché au fil des minutes. Pas un hasard si Charlotte, propulsé par son jeu en transition et les espaces créés en conséquence, a d’ailleurs terminé le troisième quart-temps par un run renversant de… 32-14 !

✅ Jimmy Butler. Tyler Herro (24 points) a également apporté sa pierre à l’édifice, mais c’est bien « Jimmy Buckets » qui s’est le plus mis en évidence dans cette partie, côté Floridien. Très propre (11/14 aux tirs, 6/7 aux lancers) et capable de scorer presque sur commande, l’ailier All-Star est sorti du lot dans le camp floridien, car la lumière ne pouvait venir quasiment que de lui ce soir. Quand il sortait, Miami était moins bien et quand il prenait le jeu à son compte, Miami faisait des misères à Charlotte. Dommage pour le Heat : le mode « Butler scoreur agressif » n’a pas été trop visible en seconde période, par rapport au deuxième quart-temps.

⛔✅ LaMelo Ball. Match à deux vitesses pour le meneur des Hornets. D’abord à côté de la plaque pendant trois quarts-temps (6 points et 5 pertes de balle, à 2/10 aux tirs, dont 1/8 à 3-points), il s’est ensuite repris de fort belle manière dans le dernier acte (13 points, à 5/7 aux tirs, dont 3/5 à 3-points). Un réveil salvateur pour son équipe, qui a pu creuser l’écart au tableau d’affichage et aborder plus sereinement cette fin de partie, malgré les offensives de Miami au fil des minutes. Assauts repoussés, notamment, par ce même « Melo » dans le money time.

⛔ Kyle Lowry. Nouvelle prestation timide et donc ratée du meneur vétéran : 11 points et 5 passes, à 3/11 aux tirs, dont 2/7 à 3-points… Et encore, la majorité de ses points a été inscrite à des moments où le Heat n’en avait plus vraiment besoin, à savoir en toute fin de quatrième quart-temps, quand le match était plié. Avant ça, la franchise floridienne n’a ainsi pas pu compter sur un Lowry au rendez-vous, car trop maladroit et pas suffisamment agressif pour soulager Jimmy Butler ou Tyler Herro balle en main.

LA SUITE

Charlotte (15-36) : déplacement à Milwaukee, dans la nuit de mardi à mercredi (02h00).

Miami (28-23) : déplacement à Cleveland, dans la nuit de mardi à mercredi (01h00).

https://www.youtube.com/watch?v=UA7cjwrSaLM

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.