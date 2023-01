Kyle Anderson, l’éloge de la simplicité

Passé l’été dernier des Grizzlies aux Wolves, nul doute que Kyle Anderson a depuis envie de briller à chaque fois qu’il retrouve la franchise du Tennessee. Et pour son troisième affrontement de la saison avec ses ex-coéquipiers, l’ailier de 29 ans a justement signé l’une de ses meilleures sorties (si ce n’est la meilleure) depuis son arrivée à Minneapolis.

Auteur de 23 points et 6 passes (en 27 minutes), à 9/16 aux tirs et 4/7 à 3-points, « Slo Mo » a été l’un des grands artisans de la victoire de Minnesota contre Memphis, dans ce remake du premier tour des derniers playoffs.

Très vite en réussite dans cette partie (11 points dès le premier acte), avant de remettre un coup d’accélérateur dans le quatrième quart-temps (9 points), Kyle Anderson a parfaitement lancé les Wolves puis renforcé leur succès, à la fois tranquille et autoritaire. Le tout sans déroger à son style de jeu habituel.

« Vous connaissez tous mon jeu : il est simple », rappelait-il après coup. « J’aime impliquer les autres, réussir la bonne action. Je suis un meneur de jeu de 2m06, donc j’ai dû m’adapter pour jouer à d’autres postes, mais je reste altruiste et je peux scorer si besoin. Je tente juste de faire de bonnes actions des deux côtés du parquet. »

Le facilitateur des Wolves

Précieux au scoring en début puis en fin de partie, Kyle Anderson s’est également avéré déterminant à la passe, où ses différents services pour D’Angelo Russell, Rudy Gobert ou Jaden McDaniels ont comme d’habitude fluidifié le jeu offensif des hommes de Chris Finch.

« Kyle influe sur chaque match, mais c’était spécial pour lui [hier] soir, car il affrontait son ancienne équipe et au vu de la manière dont il scorait ou faisait du jeu, réussissait des actions. C’est juste un joueur qui fait gagner des matchs », jugeait Rudy Gobert, qui profite régulièrement de ses caviars sur jeu placé.

Séduisant en attaque mais aussi en défense, comme depuis bientôt un mois (10.5 points, 5.2 rebonds, 5.3 passes, 1.5 interception et 1.1 contre de moyenne, à 52% aux tirs et 53% à 3-points depuis le 30 décembre), Kyle Anderson a donc fait des misères à son ancienne formation et fait plaisir à son nouveau public, électrique par moments.

Redressant au passage la barre après trois dernières sorties plus compliquées à mettre, selon coach, à l’actif de la fatigue.

« Vous ne voulez jamais l’admettre en tant qu’athlète professionnel, car vous voulez vous donner à fond, continuer à y aller encore et encore, essayer de prendre soin de votre corps, mais je suppose que la fatigue m’a un peu plombé récemment », concédait l’ancien chouchou de Gregg Popovich, concernant cette mauvaise passe.