Kyle Anderson, le loup de l’ombre

Passé par l’école des Spurs pendant quatre ans, puis solide « role player » à Memphis les quatre saisons suivantes, Kyle Anderson est l’un des bons coups de l’été du côté de Minnesota. Son arrivée est presque passée inaperçue derrière celle de Rudy Gobert, mais l’ailier arrivait avec des références et son empreinte commence à peser de plus en plus dans le jeu des Wolves.

Si tout est loin d’être parfait après cette première partie de saison chaotique, Kyle Anderson apporte du liant au collectif et a le mérite de jouer juste. Avec son expérience, il est aussi un repère constant pour ses coéquipiers.

« Il est comme notre meneur de jeu. Vraiment, c’est comme ça que je le vois. Il place tout le monde au bon endroit », a ainsi souligné Jaden McDaniels, tandis que D’Angelo Russell a souligné sa force mentale. « C’est juste un winner. Il y a un truc que j’apprécie chez lui, c’est qu’il responsabilise tout le monde. Il a vécu ces situations dans des équipes qui gagnaient, qui ont l’habitude de gagner, donc il sait à quoi ça ressemble et ce qu’il faut faire pour y arriver ».

Une influence grandissante

Sur ses trois derniers matchs, son influence est remarquable à tous les niveaux puisqu’il compile 15.3 points, 10.7 rebonds, 8 passes décisives et 2.3 interceptions, le tout couronné d’un triple-double à 13 points, 11 rebonds et 10 passes décisives dans la défaite d’un point face au Jazz (125-126). Sa dernière sortie a encore été remarquée face à Toronto avec un nouveau match complet et une grande efficacité (20 points, son meilleur total de la saison, à 8/9 au tir).

« Je me concentre sur la défense, le rebond et les autres petites choses, celles que je peux contrôler pour avoir un impact sur le match », a déclaré Kyle Anderson. « Que le ballon aille dans le cercle, tu ne peux pas vraiment le contrôler. Donc les gars qui ne s’appuient que là-dessus, quand ils ne marquent plus, ils n’ont plus d’impact sur le jeu. J’essaie de me concentrer sur d’autres choses que je peux contrôler, comme obtenir des stops défensifs, aller chercher des rebonds, jouer dur (…). Je crois que coach Finch croit en ce que je fais. J’implique les gars, je score si besoin, je prends des rebonds, j’accélère le jeu… Des choses de ce genre ».

Kyle Anderson est le parfait leader de l’ombre, celui qui devra sublimer le quatuor Russell-Edwards-Towns-Gobert une fois que celui-ci sera à 100% de ses capacités. Un motif d’espoir de plus pour que Chris Finch continue à croire à un revirement positif sur cette deuxième partie de saison.

« Il est l’ajustement parfait. Il est parfait parce qu’il a ce QI basket, il est notre tissu collectif », a confié le coach de Minnesota. « La plupart du temps, c’est le gars qui lie tout le monde ensemble sur le terrain ».

Depuis le début du mois de janvier, Kyle Anderson tourne à plus de 6 passes décisives en moyenne par match, preuve qu’il bénéficie de plus d’opportunités à la création. Une tendance qui devrait se poursuivre sur les prochains matchs.

Kyle Anderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 SAN 33 11 34.8 27.3 64.3 0.2 2.0 2.2 0.9 0.9 0.5 0.3 0.2 2.2 2015-16 SAN 78 16 46.8 32.4 74.7 0.3 2.8 3.1 1.6 1.2 0.8 0.8 0.4 4.5 2016-17 SAN 72 14 44.5 37.5 78.9 0.5 2.4 2.9 1.3 0.9 0.7 0.5 0.4 3.4 2017-18 SAN 74 27 52.7 33.3 71.2 1.1 4.2 5.4 2.7 1.5 1.6 1.3 0.8 7.9 2018-19 MEM 43 30 54.3 26.5 57.8 1.1 4.7 5.8 3.0 2.6 1.3 1.4 0.9 8.1 2019-20 MEM 67 20 47.4 28.2 66.7 0.9 3.4 4.3 2.4 1.7 0.8 1.0 0.6 5.8 2020-21 MEM 69 27 46.8 36.0 78.3 0.8 5.0 5.7 3.6 1.7 1.2 1.3 0.8 12.4 2021-22 MEM 69 22 44.6 33.0 63.8 1.0 4.3 5.3 2.7 1.6 1.1 1.0 0.7 7.6 2022-23 MIN 69 28 50.9 41.0 73.5 1.0 4.4 5.3 4.9 2.1 1.1 1.5 0.9 9.4 2023-24 MIN 79 23 46.0 22.9 70.8 0.8 2.7 3.5 4.2 1.6 0.9 1.2 0.6 6.4 Total 653 22 47.9 33.8 71.4 0.8 3.6 4.4 2.8 1.6 1.0 1.0 0.6 6.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.