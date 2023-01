Les Bulls ont-ils trouvé le bon équilibre ?

Après leur victoire lors du « NBA Paris Game », Chicago effectuait son retour à la maison. Un retour qui s’est bien passé puisque les coéquipiers de DeMar DeRozan ont enchaîné un troisième succès de suite face à Atlanta.

« Avec ce que ces gars ont dû endurer la semaine dernière, avec tout ce qu’ils ont dû subir physiquement, les décalages de sommeil et les changements d’heure, je leur avais simplement dit de jouer… » explique Billy Donovan à The Athletic. « Il fallait juste trouver un moyen de leur tenir tête et de jouer comme il faut. Dans cette optique, j’ai trouvé qu’ils ont fait du bon travail ».

Dixième de la conférence Est, en position de qualifié virtuel pour le « play-in », les Bulls doivent désormais entamer leur remontée au classement pour espérer accrocher les playoffs directement.

« C’est la deuxième partie de la saison » souligne DeMar DeRozan, qui disputait son 1 000e match en saison régulière. « Chaque match est important maintenant. Nous devons être ceux qui en veulent le plus. Nous devons aller sur le terrain et nous battre. Si nous voulons atteindre nos objectifs, il faut y aller maintenant ! »

Les seconds couteaux répondent présent

Avec le type d’effort défensif que les Bulls ont déployé face aux Hawks, il y a de quoi être optimiste, d’autant que les tâches semblent mieux réparties entre Zach LaVine, DeMar DeRozan et Nikola Vucevic, et ils peuvent compter sur la montée en puissance de leur « rôle players ». L’impact défensif d’Alex Caruso n’est plus à présenter, et le champion NBA 2020 a été constant dans l’effort tout au long du match. Comme sur cette défense haute sur la première possession du 4e quart-temps. L’ancien Laker provoque une perte de balle des Hawks, et ça donne le ton à la dernière ligne droite, puisque trois minutes plus tard, les Bulls avaient porté leur avance à +8.

« Je parle beaucoup de ces petites choses qui contribuent à la victoire » a expliqué Billy Donovan. « Souvent, vous regardez la feuille de match, vous regardez les points et les choses comme ça, et cela en fait évidemment partie. Mais il y a tellement d’autres choses qui ont un impact sur le jeu, et je pense qu’Alex fait toutes ces choses ».

Autre Lieutenant qui gagne en régularité : Patrick Williams a terminé la rencontre avec 18 points à 6/11 au tir dont 2/4 à 3-points. Il prend aussi 10 rebonds pour signer son premier double-double de la saison. L’ailier-fort des Bulls tourne en moyenne à 14 points et 5.8 rebonds sur les quatre derniers matchs, tout en apportant une contribution défensive plus que solide.

« Ses capacités des deux côtés du terrain sont sans équivalent » estime DeMar DeRozan. « Quand il est en forme, cela rend le jeu plus facile pour nous tous. Il relève le défi défensivement, et offensivement quand il a le feu vert, ça enlève tellement de pression sur moi, Zach et Vooch (Nikola Vucevic) pour aller sur le terrain et simplement faire le bon choix ».

Chicago semble aller mieux, et le back-to-back de ce soir, face aux Pacers, pourrait leur permettre d’engranger une quatrième victoire consécutive. Ce serait une première cette saison, et ça permettrait surtout aux Bulls de passer devant Indiana au classement de la conférence Est !