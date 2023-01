Avant la révision des 1 000 matches, DeMar DeRozan réalise le chemin parcouru

« Vraiment ? Wow, je n’avais même pas réalisé. » Tels étaient les mots de DeMar DeRozan début décembre après un match contre les Warriors, quand K.C Johnson, de NBC Sports Chicago, lui rappelait qu’il venait de jouer son 978e match en carrière, et que la barre symbolique des 1000 sorties sur les planches NBA approchait alors à grands pas.

Un peu plus d’un mois et demi plus tard, « Deebo » en est à 999 matchs de saison régulière joués dans la Grande Ligue. Lundi, à domicile face aux Hawks, sauf mauvaise surprise ce weekend, il deviendra ainsi le 143e joueur de l’histoire NBA (151e en comptant l’ère ABA) à atteindre le millier de matchs à son actif.

Un plateau impressionnant pour un joueur à la durabilité remarquable : seulement 98 matchs de saison régulière manqués depuis le début de sa carrière en 2009.

« Ça pousse à l’humilité, d’une certaine manière. Car certains joueurs n’ont jamais eu la chance d’approcher ce total de matchs. C’est un cap assez incroyable » confiait-il. « Je n’ai jamais pris ma situation pour acquise. C’est ce que je répète souvent aux plus jeunes joueurs aujourd’hui. Parfois je repense à des joueurs contre ou avec lesquels j’avais joués quand j’étais plus jeune, et aujourd’hui ils ont totalement disparu de la ligue. Nous ne sommes pas éternels dans cette ligue, on ne sait jamais combien de temps on va durer. Donc cela me fait encore plus apprécier le jeu, et l’opportunité de jouer, depuis si longtemps. »

L’antithèse du « load management »

À l’ère du repos stratégique, presque forcé, des joueurs, incarnée ces dernières années par Kawhi Leonard notamment, DeMar DeRozan se veut lui être un gardien des temps modernes des mentalités de ses prédécesseurs.

« C’est certainement car j’ai joué contre les anciens, au début de ma carrière » s’en amusait-il d’ailleurs. « Quand j’ai commencé dans la ligue, il était impensable de manquer un match, ou même un entrainement. Sinon, on se faisait prendre sa place. C’était la mentalité. Si tu avais mal quelque part, tu avais plutôt intérêt à trouver un moyen d’être sur jambes au moment de l’entre-deux. Même quand j’étais à la fac’, je voulais jouer malgré les bobos. Ça a toujours été ma mentalité. »

On l’a d’ailleurs bien remarqué au début du mois, quand il expliquait composer avec une cuisse douloureuse, avant de finalement accepter, pour son bien, de se reposer trois matchs.

« Les joueurs que j’admirais quand j’étais gamin ne rataient quasiment jamais des matchs. Donc j’ai toujours voulu être, à mon tour, un joueur sur lequel on peut toujours compter, tous les soirs. » concluait-il ainsi.