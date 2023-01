Giannis Antetokounmpo avait faim de basket

Milwaukee a humilié Detroit 150-130 sur son propre parquet avec 49 points marqués rien que dans le premier quart-temps. Encore mieux, les Bucks ont pu enregistrer les retours de Giannis Antetokounmpo et de Khris Middleton. Une excellente nouvelle pour Milwaukee, qui récupère les deux leaders offensifs de l’équipe.

« Ce sont eux qui ont construit ce programme, construit cette organisation pour en faire ce qu’elle est » a rappelé Mike Budenholzer. « Ils jouent à un niveau incroyablement élevé ».

Le duo d’All-Star des Bucks n’avait plus joué ensemble depuis plus d’un mois. Deux retours qui vont peut-être enfin permettre aux Bucks de passer la seconde sur cette deuxième partie de saison avec un roster en bonne santé.

« Il y a une connexion entre eux. Leurs qualités se complètent bien lorsqu’ils sont au meilleur de leur forme. Nous sentons que nous avons évidemment un très bon roster et une très bonne équipe qui a besoin de ces deux gars ou qui est à son meilleur niveau avec ces deux gars » a ajouté le coach des Bucks.

Deux retours de poids pour les Bucks

Khris Middleton, qui n’avait plus joué depuis le 15 décembre dernier en raison d’un genou douloureux, n’a disputé que 15 petites minutes en sortie de banc, pour seulement 8 points.

« Je me sentais bien » a-t-il déclaré. « C’était plutôt bien. Les pertes de balle et la défense sont des choses que je dois améliorer mais je pense que cela viendra avec un peu de temps ».

Déjà perturbé par une blessure au poignet l’été dernier, l’arrière/ailier des Bucks n’avait pu jouer que 7 matchs jusque-là cette saison, présentant des moyennes loin de son meilleur niveau avec 11.1 points, 2.6 rebonds et 4.4 passes décisives par match.

Après avoir manqué les cinq derniers matchs de Milwaukee en raison d’un problème au genou, Giannis Antetokounmpo n’a de son côté pas fait de détail face aux Pistons. Il a marqué 20 de ses 29 points dans le premier quart-temps, et il a également pris 12 rebonds. Le tout en seulement 27 minutes.

« Le groupe est de nouveau réuni » s’est ravi le « Greek Freak ». « Cela fait du bien d’être à nouveau sur le terrain avec l’équipe, de jouer, de courir, de faire quelques actions. C’est sûr que ça me manquait. Être avec mes coéquipiers me manquait, jouer au basket me manquait. Ça me manquait d’être sur le terrain et de participer à la compétition. Mais je me suis bien senti. Évidemment, je suis un peu hors du rythme, mais en me remettant dans le bain, j’espère retrouver un rythme, redevenir agressif, aller sur le terrain, jouer et créer de l’art ».