Les Grizzlies moins dangereux loin de leur tanière

Quand les équipes se déplacent à Memphis et au FedEx Forum, elles savent que le match sera très, très compliqué à remporter. C’est même quasiment mission impossible cette saison puisque les Grizzlies affichent un remarquable bilan de vingt succès pour trois revers (Boston, Sacramento et Phoenix) à domicile.

En revanche, quand Ja Morant et sa bande se déplacent, ce n’est pas la même histoire. La preuve : les troupes de Taylor Jenkins ont enregistré 12 défaites en 21 matches, la dernière en date à Phoenix dimanche soir. Face à ce constat, comment peut-on expliquer que Memphis montre deux visages aussi différents ?

« On doit avoir une meilleure mentalité à l’extérieur », répond le coach à The Athletic. « On est à moins de 50 % de victoires à l’extérieur. Peu importe notre groupe et notre adversaire, on doit faire mieux. On doit mieux entamer les matches, avec une mentalité de guerriers. On était bon ces deux dernières années et cette saison on galère. »

« Les bonnes équipes gagnent à domicile et les grandes équipes gagnent à l’extérieur »

Taylor Jenkins a bonne mémoire puisqu’en 2020/2021, lui et ses joueurs avaient gagné 20 matches sur 36 loin de Memphis. La saison passée, c’était encore mieux avec 26 succès en 41 matches. Les Grizzlies l’ont déjà fait, par conséquent, ils peuvent faire bien mieux, même si la très grande majorité des franchises (surtout à l’Ouest) connaissent des difficultés à l’extérieur cette saison.

« Les bonnes équipes gagnent à domicile et les grandes équipes gagnent à l’extérieur », rappelle Ja Morant. « C’est notre identité depuis que je suis ici, être des guerriers à l’extérieur. Mais cette année, on ne parvient pas à avoir cette énergie. »

Une des clés de cette baisse de niveau et de résultats, c’est le manque de force de leur défense. Les Grizzlies n’encaissent que 106.4 points sur 100 possessions au FedEx Forum, et possèdent ainsi la meilleure défense de la ligue à domicile. Quand ils jouent à l’extérieur, ils ne sont plus qu’à 112 points pris sur 100 possessions, ce qui reste un excellent chiffre (6e défense à l’extérieur). Néanmoins, il change tout.

Pourquoi ? Parce que, quand Jaren Jackson Jr. contre des tirs, que les défenseurs mettent la pression et étouffent les attaquants adverses, alors les troupes de Taylor Jenkins récupèrent des ballons et peuvent courir. Ja Morant est redoutable en transition, les Grizzlies aussi.

« On ne peut pas être parfait tous les soirs mais j’insiste toujours sur notre mentalité »

Cette saison, peu importe la salle, dès que les défenses en face sont en place, sur demi-terrain, Memphis est moins à l’aise avec 95 points de moyenne sur 100 possessions. Donc une défense moins forte, c’est une attaque moins tranchante. Résultat : 111.8 points marqués sur 100 possessions à l’extérieur, contre 117.4 inscrits à domicile. La comparaison des efficacités, offensive et défensive, confirment clairement que les Grizzlies ont deux visages.

« On est excellent à la maison. On doit trouver ensemble une façon d’avoir cette mentalité à l’extérieur », annonce Taylor Jenkins. « On ne peut pas se contenter de l’avoir par moments, on doit être les agresseurs. »

Le match contre les Suns l’a démontré puisque les Grizzlies ont très mal entamé la partie, face à un Chris Paul de retour et dominant en premier quart-temps. Ils ont compté jusqu’à 29 points de retard avant de réagir, de revenir mais finalement de chuter de justesse.

« On a toujours trouvé un moyen de gagner les matches, ça c’est constant chez nous », constate le coach. « Qu’on soit devant ou derrière, en difficulté en attaque ou en défense, collectivement, on peut se retrouver et inverser la tendance. Moi, je veux qu’on soit régulier pendant 48 minutes. On ne peut pas être parfait tous les soirs mais j’insiste toujours sur notre mentalité. »

Après deux défaites chez les Lakers et les Suns, les Grizzlies ont encore trois matches de suite à l’extérieur durant leur « road trip », à Sacramento dès ce soir, Golden State et Minnesota, pour redresser la barre.