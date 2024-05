Moses Moody espère que ses débuts discrets lui seront bénéfiques pour la suite de sa carrière

Joueur majeur à toutes les étapes de sa vie de basketteur, Moses Moody, en arrivant chez les Warriors lors de la Draft 2021 (14e position), s’est frotté à une réalité à laquelle il n’était pas nécessairement préparé : tout est à refaire dans la Grande Ligue.

« Lottery pick » après une belle saison individuelle du côté de la fac’ d’Arkansas, l’ailier de 20 ans aurait probablement été un joueur de rotation majeur, voire un titulaire, dans une équipe du bas de tableau. Mais à Golden State, une équipe repartie à la quête du titre l’an passé après deux saisons en zone grise, il s’est retrouvé tout en bas de la hiérarchie, au sein d’une des plus importantes dynasties de l’histoire du sport américain.

Ainsi, le constat après maintenant une saison et demi en NBA est très clair : Moses Moody n’a pas encore trouvé sa place chez les professionnels (13 minutes en moyenne en 91 matchs jusqu’à maintenant).

« Ce n’est pas évident de garder le bon état d’esprit » confiait-il alors à ce propos, dans les colonnes du New York Times. « Mais d’un autre côté, je ne veux pas non plus refouler mes sentiments, en me disant que je suis OK avec le fait de rester sur le banc. Car je ne suis pas OK avec cela. Je veux jouer. »

Tout vient à point à qui sait attendre

Dans cette équipe de Golden State qui tente de jongler entre la maximisation de sa fenêtre de tir pour un autre titre, et le développement de ses jeunes talents, Moses Moody, comme Jonathan Kuminga et James Wiseman, ou même Jordan Poole avant eux, doit donc prendre son mal en patience, et s’aligner avec les ambitions de son équipe.

« [Cette saison], on ne peut pas donner à ces jeunes la liberté dont ils ont besoin pour jouer et progresser tout en commettant des erreurs » déclarait alors sans détour Steve Kerr.

Avant tout de même de relativiser le début de carrière discret de Moses Moody, en citant les exemples de ses deux plus illustres joueurs. « Draymond [Green] m’avait dit que c’était durant sa troisième année, et Steph [Curry] durant sa quatrième année » ajoutait-il, en référence à un diner avec les deux joueurs au cours duquel il leur avait demandé à quel moment ils avaient senti être des joueurs établis dans la ligue. « Et on parle de deux joueurs qui ont eu une bonne expérience à la fac’, qui ont joué des matchs à enjeu durant le tournoi NCAA. »

Alors, au sein de ce qu’il considère comme une « académie de basket », Moses Moody apprend à changer sa perspective : pour s’inscrire durablement en NBA, à Golden State ou ailleurs, peut-être vaut-il mieux démarrer lentement et profiter de l’expérience de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green.

« Parfois, les planètes ne s’alignent pas. Mais il faut en retenir le positif, et sortir grandi de cette situation » conclut-il ainsi. « J’apprends à tendre vers la perfection [ici]. Si je peux continuellement prendre des bonnes habitudes, cela me servira pour le reste de ma carrière. »

Moses Moody Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 52 12 43.7 36.4 77.8 0.3 1.2 1.5 0.4 0.8 0.1 0.3 0.2 4.4 2022-23 GOS 63 13 47.6 36.3 69.8 0.4 1.2 1.7 0.8 0.9 0.3 0.5 0.1 4.8 2023-24 GOS 66 18 46.2 36.0 78.5 1.0 2.0 3.0 0.9 1.4 0.6 0.7 0.4 8.1 Total 181 14 46.0 36.2 75.8 0.6 1.5 2.1 0.7 1.0 0.4 0.5 0.2 5.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.