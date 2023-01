Paul George pourrait rester à la mène chez les Clippers

Les Clippers ont un nouveau meneur de jeu. Son nom : Paul George. Ce dernier, depuis deux matchs, est chargé de remonter le ballon et la plupart du temps de distribuer le jeu de son équipe. Ce choix de Tyronn Lue intervient alors que Reggie Jackson a perdu sa place dans le cinq tandis que John Wall reste bloqué à l’infirmerie pour encore au moins une bonne semaine.

Pour cet ailier naturel, plutôt concentré sur le « scoring » en attaque, ce repositionnement impose un changement de philosophie. Et un nouvel équilibre à trouver entre distribution et agressivité. C’est d’ailleurs ce que Tyronn Lue a dit à son joueur : « Tu n’es pas un meneur de jeu traditionnel, donc tu n’as pas à faciliter et à essayer de faire le jeu (en permanence). Tu dois aussi jouer ton jeu. »

Créateur comme jamais

Paul George a appliqué la consigne avec brio sur le parquet des Spurs, il y a trois jours. Altruiste, il s’est contenté de 16 points inscrits (7/13 aux tirs), mais a surtout distribué 12 ballons, son record cette saison et un record en carrière égalé, sans en perdre un seul. On notera que la majorité de ses passes distribuées ont été générées après avoir atteint la raquette. De bonnes fixations – passes en somme.

Kawhi Leonard, 36 points ce soir-là, en a été l’un des bénéficiaires et il apprécie. « Cela nous donne un attaquant de plus, il crée le jeu pour nous en allant dedans, et je n’ai pas à le faire pendant tout le match. Je peux obtenir des ‘catch-and-shoots’ maintenant. Je peux en faire autant quand j’ai le ballon, on s’entraide », décrit « The Klaw », auprès du LA Times, en saluant toutefois le travail de Terance Mann, toujours titulaire.

Au contact de Chauncey Billups, Paul George, à l’instar de Kawhi Leonard, avait été mis au défi de progresser en matière de création par les Clippers. Les deux stars ont répondu présent puisqu’elles n’avaient jamais généré autant de passes décisives qu’à Los Angeles. « PG » est ainsi bien parti pour signer une troisième saison de suite avec cinq passes ou plus, une moyenne jamais atteinte pour lui sous le maillot des Pacers ou du Thunder.

Ce qui ne signifie pas pour autant qu’une période d’adaptation ne s’impose pas. Sur le parquet des Mavs hier, il a davantage marqué (21 points à 6/11 aux tirs) et a eu plus de mal à distribuer : 4 passes décisives pour 5 ballons perdus.

Trouver le bon rythme

« Le revers de la médaille est qu’il est parfois difficile, lorsque tu n’as pas tiré depuis deux, trois, quatre ou cinq possessions et que tu obtiens un tir, de se dire : ‘Très bien, je suis au point.’ Mais ensuite, il se peut que je ne tire plus pendant deux, trois ou quatre possessions et que je me dise : ‘OK, je dois toucher un peu plus le ballon.’ C’est parfois difficile de rester dans le rythme », juge Paul George, à qui cela ne pose pas de problème de générer des tirs à Kawhi Leonard.

Ce dernier, coïncidence ou non, vient d’enchaîner deux matchs de suite à 30 points ou plus. Une première cette saison. Alors le MIP 2013 n’est pas du tout contre l’idée de poursuivre l’expérience : « Si on est amenés à jouer avec quatre ailiers et un grand ou parfois, avec le pivot sur le banc et notre cinq de petite taille, je crois que c’est là où on a l’avantage en pouvant jouer grand tout en ayant encore un facilitateur et un créateur en jeu. »

« Marcus (Morris), Nico (Batum), PG, Kawhi ou (Robert Covington) dans ce groupe, avec Norm ou Luke (Kennard), peu importe, ce seront de bons cinq pour nous », reste également persuadé Tyronn Lue, qui envisage donc de se passer de pivot ou meneur de jeu pur par séquence.