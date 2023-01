Kawhi Leonard et les Clippers maîtrisent les Mavericks

Après une première mi-temps de séries, qui a vu les Mavericks et les Clippers s’échanger les « runs », les deux équipes ne se sont plus quittées jusqu’au quatrième quart-temps.

Il y avait ainsi 79 partout au moment d’attaquer l’ultime round, et on pouvait donc s’attendre à un gros « money-time ». Sauf que la troupe de Tyronn Lue va petit à petit s’échapper, avec notamment l’apport offensif de Norman Powell et l’apport défensif de Nicolas Batum mais également Robert Covington.

Toujours aussi mécanique, Kawhi Leonard inscrira les paniers nécessaires, tout en créant les bons décalages, pour inexorablement creuser l’écart. Et Los Angeles s’impose donc (112-98) en maîtrisant la fin de match.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Kawhi Leonard bel et bien de retour. 30 points à 10/18 dont 3/4 de loin, 9 rebonds et 3 passes. La ligne de stats est propre et elle ne traduit pas totalement l’efficacité de « The Klaw », qui a su provoquer les fautes quand il le fallait, ou jouer avec les prises à deux pour générer des décalages pour ses coéquipiers. Il affiche 29.6 points, 6.7 rebonds et 3.9 passes de moyenne sur les sept derniers matchs.

– Les Lancers-francs de Dallas. Les Mavericks affichent le 28e pourcentage de réussite aux lancers et ça continue de leur coûter cher. Avec leur 15/26 ce soir, dont 8/13 pour Luka Doncic et 1/4 pour Tim Haradway Jr, les Texans ont donc lâché une dizaine de points sur la ligne de réparation. Les Clippers, eux, ont fait 30/31 dans l’exercice.

– Des Mavericks visiblement fatigués. Il faut noter la performance défensive des Clippers, avec une polyvalence et un effort qui gênent les adversaires quand tout le monde est disponible. Mais les hommes de Jason Kidd, et Luka Doncic en particulier, semblent sur les rotules. C’est d’ailleurs le quatrième revers de Dallas sur les cinq derniers matchs, et même le septième sur les dix dernières rencontres.

TOPS/FLOPS

✅ Norman Powell. Sa campagne pour le titre de meilleur 6e homme se poursuit. Ses 19 points ont été précieux, surtout qu’il en inscrit 11 dans le dernier quart-temps, pour punir les prises à deux de la défense de Dallas.

✅ Nicolas Batum et Robert Covington. Le pendant défensif de Norman Powell chez les Clippers. Le Français a été précieux pour ralentir Luka Doncic tandis que Robert Covington a fait du bien sur l’aide.

⛔️ Les fautes techniques de Luka Doncic. Le Slovène râle tellement contre les arbitres qu’il se prend des techniques même lorsqu’il peste contre ses propres coéquipiers. Malgré tout, le voilà désormais à 10 fautes techniques depuis le début de saison. À noter qu’il sera suspendu un match quand il en aura 16…

LA SUITE

LA Clippers (25-24) : derby de Los Angeles mardi soir (04h00)

Dallas (25-23) : réception de Washington mardi (02h30) mais Kristaps Porzingis risque d’être absent