Sorti du cinq et sur le banc toute la seconde période, Reggie Jackson reçoit le soutien de Nicolas Batum

Privés de Paul George, les Clippers ont opéré quelques changements dans leur cinq de départ face aux Hawks, avec notamment l’insertion de Nicolas Batum parmi les titulaires. Et ce n’est pas Terance Mann mais bien Reggie Jackson qui en a payé le prix, lui qui avait pourtant été titulaire lors de ses 38 apparitions cette saison.

Ce dernier a même été laissé sur le banc toute la seconde mi-temps après n’avoir joué que 8 minutes durant la première, sans marquer le moindre point, compilant le pire +/- du match, à -13.

« Ce soir c’était Reggie, puis demain ça pourrait être quelqu’un d’autre » s’est ainsi justifié Tyronn Lue après le match. « C’est juste un peu d’expérimentation avec différentes choses. Quand vous perdez cinq matchs d’affilée, vous voulez essayer des choses différentes ».

Des changements qui n’ont pas pu empêcher une nouvelle défaite des Clippers, la sixième de suite (112-108). Mais Tyronn Lue a clairement indiqué que cette expérimentation était liée à la défense de son équipe.

« J’ai trouvé que nous étions très bons défensivement » assure le coach. « On apprend à jouer avec TMann à la mène mais que PG reviendra, il nous aidera aussi de ce côté-là. Je pense que globalement, c’était bien. »

Une saison très difficile pour Reggie Jackson

Le problème, pour Reggie Jackson, c’est que son manque d’impact défensif n’est plus compensé par son impact offensif. Sur ses cinq dernières titularisations, il affiche ainsi des pourcentages au tir très inquiétant : 6.8 points à 31.7% dont 22.2% à 3-points. Un passage très compliqué, même si Nicolas Batum est là pour le soutenir.

« Ce n’est pas simple pour certains, des matchs comme ça. Nous devons continuer à parler à Reggie » a lancé le Français. « Combien de fois Reggie nous a sauvés auparavant ? C’est pour ça que les gens l’aiment. C’est pour ça qu’ils scandent son nom parce que c’est un grand joueur… Oui c’est dur car nous voulons l’avoir sur le parquet, on veut le voir performer, mais ce soir le coach a fait des choix. Donc nous devons soutenir notre frère. Il sait déjà ce qu’il peut apporter à cette équipe. Donc nous allons avoir besoin de lui à un moment donné ».

Globalement, les Clippers cherchent toujours leur alchimie. Pas aidés par les allers-retours de leurs leaders à l’infirmerie, ils doivent avant tout rester soudés, explique le Français… imité par Kawhi Leonard.

« Je pense que ça va toujours » explique ce dernier sur l’ambiance dans le groupe après cette série de défaites, la plus longue de l’ère Kawhi Leonard – Paul George. « Les gars restent positifs. C’est le moment de voir si on aime vraiment le jeu et si, en tant qu’équipe, nous pouvons sortir de ce trou. C’est sympa. C’est un bon défi pour nous. »