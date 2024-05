Devin Booker ne reviendra pas dans l’immédiat

Éviter la rechute, comme ça a été le cas lors de son précédent retour, tel est l’objectif premier des Suns avec Devin Booker, touché à l’aine depuis le 28 décembre dernier.

L’euphorie du retour de Chris Paul la nuit dernière face à Memphis ne fera donc pas évoluer d’un iota la philosophie du staff médical de Phoenix au sujet de son meilleur scoreur, comme l’a expliqué le coach, Monty Williams.

« Nous avons beaucoup de cases à vérifier avant qu’il puisse même s’en approcher », a-t-il tempéré avant la rencontre de la nuit. « Il a fait des entraînements sans contact, mais ce n’est pas la même chose que de se faire un peu secouer et de jouer à 3-contre-3, 4-contre-4, 5-contre-5, de jouer par séquences de trois minutes, ce qui est en moyenne ce que vous faites dans un match avant qu’il n’y ait un coup de sifflet. Entre deux minutes et demi, et trois minutes, c’est là que vous construisez votre condition physique, votre endurance pour revenir sur le parquet et jouer comme nous le faisons. Il ne l’a pas encore fait ».

Lorsqu’il a rejoint l’infirmerie, Devin Booker devait être réévalué après quatre semaines. L’échéance arrivera à son terme mercredi, mais il faut donc croire que le joueur aura besoin d’un peu plus de temps pour se remettre et revenir à un niveau minimum de compétition

« Nous ne pouvons même pas encore penser au moment auquel il va revenir sur le parquet. Il est prêt, mais nous devons juste rester prudents », a ajouté Monty Williams.

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHX 76 28 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHX 78 35 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHX 54 35 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHX 64 35 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 PHX 70 36 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 PHX 67 34 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 PHX 68 35 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.7 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHX 53 35 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 2023-24 PHX 68 36 49.2 36.4 88.6 0.8 3.7 4.5 6.9 3.0 0.9 2.6 0.4 27.1 Total 598 34 46.4 35.7 87.0 0.6 3.5 4.0 5.0 3.0 0.9 3.0 0.3 24.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.