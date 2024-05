Hyperagressif, Anthony Edwards (44 points) fracasse les Rockets !

Toujours privés de Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns, les Wolves signent une 8e victoire en 11 matches face aux Rockets (113-104), et ils peuvent remercier Anthony Edwards, auteur de son meilleur match de la saison, et de l’un de ses meilleurs matches en carrière. « Ant » a survolé les débats, alternant entre les dunks surpuissants et les tirs à 3-points.

C’est lui, en première mi-temps, qui maintient les Wolves en vie face à un Alperen Sengun déchaîné près du cercle. A la mi-temps, les Wolves n’ont inscrit que 16 paniers, et Anthony Edwards en a marqué la moitié…

C’est au retour des vestiaires que l’arrière des Wolves prend feu. Sengun n’a toujours pas raté un tir, et Houston prend carrément 12 points d’avance, mais Edwards se fâche. A 3-points, il répond à Jalen Green, puis Eric Gordon, et il s’en va « posterizer » Sengun. C’est la deuxième fois du match, et cette fois, Houston ne s’en remettra pas.

Dans le sillage d’Edwards, les Wolves signent un 12-0 pour prendre les commandes (71-70). Edwards insiste, et Minnesota se détache (87-82) avant d’attaquer le dernier quart-temps. En face, les Rockets perdent ballon sur ballon, et ils loupent lancer-franc sur lancer-franc.

D’Angelo Russell et Austin Rivers viennent aider Edwards, et l’écart atteint les +11 à l’entrée du « money time » (107-96). Le duo Edwards-Russell enfonce le clou à 3-points, et les Rockets s’inclinent pour la 13e fois de suite !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Rockets incorrigibles. Vingt-deux balles perdues et 14 lancers-francs ratés… Si John Wall a regardé le match, il dira que le « tanking » est en marche à Houston. A l’image d’un Jalen Green en manque de justesse, Houston s’est tiré une balle dans le pied. Les joueurs de Stephen Silas ont raté le coche en première période, puis au milieu du 3e quart-temps, incapables de mettre la tête des Wolves sous l’eau.

– Le show Edwards. Ces deux « posters » sur Sengun vont passer en boucle ce dimanche. Ces huit 3-points ont fait très mal. Mais il ne faut pas oublier son activité défensive. Comme face aux Raptors, Edwards montre l’exemple en défense, il a clairement franchi un cap dans ce secteur au point de devenir un « two-way player » prometteur. Jalen Green devrait clairement s’en inspirer.

TOPS/FLOPS

✅Anthony Edwards. Il est dans l’agression permanente, et ça paie ! 44 points, 6 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 3 contres. Le tout à 17 sur 29 aux tirs, dont 8 sur 16 à 3-points. Il tient l’équipe à bout de bras depuis 15 jours.

✅Nathan Knight. C’est la surprise du chef, et c’est un joli coup de Chris Finch. Le jeune intérieur inscrit 19 points en sortie de banc, et il fait apprécier sa technique avec un joli Eurostep sur un coast-to-coast et un beau 2 sur 3 à 3-points.

✅Alperen Sengun. Edwards avait raison : il faut que le jeu de Houston passe par le Turc. Le pivot des Rockets a été « Jokicesque » avec ses 19 points, 16 rebonds, 7 passes et 3 contres ! Oublié, une fois de plus, il ne prend que 9 tirs, et aucun dans le dernier quart-temps… A sa charge, son 4 sur 10 aux lancers-francs fait tache.

⛔Jalen Green. -7 d’évaluation pour lui, et ça résume bien sa performance : 3 sur 13 aux tirs, aucune défense, et six ballons perdus !

LA SUITE

Minnesota (24-24) et Houston (10-36) : deuxième manche lundi soir.

