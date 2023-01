Jordan Poole a assumé son rôle de patron

C’est la surprise de la nuit dernière : malgré les absences de Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Draymond Green, laissés au repos pour ce « back-to-back », l’équipe B des Warriors est allée glaner un joli succès sur le parquet des Cavaliers, pour boucler un « road-trip » de cinq matchs avant de rentrer à San Francisco.

Décomplexés puisqu’ils n’avaient rien à perdre, ces jeunes Warriors ont très vite trouvé leur rythme en attaque, et n’ont ensuite jamais retiré leur pied de l’accélérateur. Preuve en est : ils ont marqué 7 tirs primés dans le premier quart-temps, puis 7 autres dans le deuxième acte pour pointer à 14 unités à la mi-temps, avant d’en ajouter encore 9 autres en seconde période pour boucler la rencontre avec un très beau 23/43 dans l’exercice !

Et si l’effort fut collectif, Jordan Poole a assurément été l’instigateur de cette très bonne entame, tremplin vers un match réussi en attaque. « JP a été fantastique » résumait d’ailleurs Steve Kerr, alors que son jeune arrière a confirmé dans l’Ohio qu’il traversait la meilleure dynamique de sa saison en attaque. « Jouer de la sorte, sans Steph, Klay, Wiggs’ et Draymond, tout en étant défendu par [Isaac] Okoro, c’est fort […] Il a donné le ton d’entrée. Il continue de progresser. Et le chemin est encore tellement long, c’est ce qui est excitant. »

Placé au centre de l’attaque sans les vétérans, l’ancien de Michigan a effectivement converti ses trois premiers tirs primés dans le premier quart-temps, et plus largement cinq de ses six premiers tirs à cette distance en première mi-temps. Avant de rater ses six tentatives suivantes derrière l’arc en deuxième mi-temps, pour alors intelligemment s’adapter en se rapprochant davantage du cercle, pour au final boucler la rencontre avec 32 points à 10/23 aux tirs et 7/8 aux lancers-francs, dont 5/12 pour les tirs à 3-points.

Sur ses six derniers matchs, le jeune arrière des Warriors pointe d’ailleurs à 21/52 derrière l’arc, soit un peu plus de 40% de réussite. Contre 14/60 sur les six matchs précédents, soit à peine plus de 23%. Autrement dit : il semble avoir retrouvé son tir extérieur ces derniers temps, et c’est assurément un des facteurs explicatifs du bon « road trip » des Warriors, bouclé avec 3 victoires et 2 défaites.