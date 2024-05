Les Mavericks envoient un message à… leur coach

« Un soir, on va peut-être en prendre 150… » C’est ce que déclarait Jason Kidd il y a 48 heures, après la défaite face aux Hawks. Ses joueurs venaient d’encaisser 136 et 140 points face aux Blazers, puis 130 points contre les Hawks. Trois défaites qui avaient agacé au plus haut point l’entraîneur des Mavericks : « Peu importe le bilan de l’équipe, tout le monde marque dans cette ligue ou est capable de le faire. Donc il faut défendre. En ce moment, on ne défend pas. »

A priori, le message est passé puisque Dallas n’a encaissé que 90 points cette nuit face au Heat ! Et comme l’attaque est restée la même, ça donne une très large victoire : + 25 !

« J’ai trouvé qu’ils avaient défendu pendant 48 minutes. Même le groupe à la fin du match a joué avec énergie et effort » a apprécié Kidd. « Je pense que nous leur avons présenté un plan de jeu de clair et qu’ils ont répondu. Ce n’est pas parce que je m’en suis pris à eux ou que j’ai dit que le match face aux Hawks était juste une séance de tirs… On peut voir qu’ils étaient partout. Maintenant, il va falloir les maintenir dans ce standard de jeu. »

Un plan de jeu respecté

Considéré comme le meilleur défenseur extérieur, Reggie Bullock a donné le ton au match par son adresse aux tirs, mais aussi par sa défense. Il avait un gros client avec Jimmy Butler, mais son énergie a été contagieuse.

« C’était juste un effort collectif » assure-t-il. « Evidemment, le cinq de départ était bien plus petit ce soir. Les gars étaient partout à faire de nombreux efforts, à essayer de les empêcher de shooter à 3-points… Mais c’était un effort de tout le monde, des cinq gars que le coach a mis sur le terrain. On savait ce qu’on avait à faire. On a regardé la vidéo, et on savait les endroits où il fallait concentrer notre défense. Il fallait faire les efforts et rester dans le plan de jeu. »

Pour Luka Doncic, c’est l’adversaire du soir, Miami, qui a eu un rôle déclencheur. « On savait qu’ils allaient être très physiques, mais j’ai trouvé qu’on avait donné le ton, en jouant physique et en défendant. C’est pour ça qu’on a très bien débuté le match. »

Trouver une identité

Christian Wood absent, Dallas a joué avec Dorian Finney-Smith au poste 5, et cette configuration atypique a gêné le Heat. « Ce groupe a joué les uns avec les autres. Ils savent ce qu’ils ont à faire. Il n’y a pas d’indécision. Ils jouent, ils parlent » a apprécié Kidd. « Les déviations de balle n’ont sans doute jamais été nombreuses que ce soir. On a écarté leurs gars de la ligne à 3-points. L’effort supplémentaire était là. Ça nous a rappelé l’année dernière, en fin de saison, quand nous jouions avec ce même effort. »

Désormais, il va falloir confirmer cette prestation et dimanche, ce sont les énièmes retrouvailles avec leurs ennemis intimes, les Clippers. Kidd espère que ces joueurs vont pouvoir enchaîner ce type de performance : « Parfois, ils peuvent être fatigués ou perturbés… Je ne sais pas… Je pense que c’est simplement le même processus pour tout le monde quand il s’agit d’essayer de trouver une identité, de trouver la continuité, la confiance. Il ne faut pas perdre, mais parfois vous découvrez le caractère du groupe dans la défaite. Je pense qu’ils ont répondu. »