Aaron Gordon prêt à revenir au Slam Dunk Contest… s’il est All-Star

La campagne des Nuggets pour la première étoile d’Aaron Gordon s’intensifie. Mike Malone rappelle dès que possible à quel point son ailier fort est précieux pour son équipe, actuellement en tête de la conférence Ouest avec 32 victoires pour 13 défaites, et ses coéquipiers espèrent aussi le voir accompagner Nikola Jokic à Salt Lake City.

« C’est certainement l’une des meilleures saisons que j’ai vues de la part d’AG, et de loin », a ainsi expliqué Bones Hyland à Sports Illustrated. « Il fait le sale boulot pour nous, et j’ai l’impression qu’il ne reçoit pas beaucoup d’éloges. AG est définitivement un All-Star, c’est certain. »

L’ailier fort n’a pourtant pas fait exploser ses statistiques, et il est très loin dans le classement des fans, mais il semble avoir trouvé la situation idéale dans son rôle d’homme à tout faire.

« Mes coéquipiers savent que je suis un couteau-suisse et que je peux faire beaucoup de choses différentes sur le terrain. Ils avaient besoin de quelqu’un qui puisse être la colle de l’ensemble. Je peux jouer à tous les postes, de celui de meneur à celui de pivot, et selon ce dont vous avez besoin, je peux le faire. »

« Si je suis au All-Star Game, je participerai également au Slam Dunk Contest »

Aaron Gordon assure pourtant n’avoir rien changé par rapport à ses années à Orlando. Ses « moves » sont les mêmes, mais il sait mieux les utiliser… ou on le met dans de meilleures dispositions pour le faire.

« Il y a une culture ici. À Orlando, nous étions à la recherche d’une culture, d’une identité, et c’était compliqué. Nous avons eu cinq coachs différents en cinq ans. Deux équipes dirigeantes différentes. En arrivant dans la ligue, c’était difficile de s’y retrouver. Ici, nous savons ce qui se met en place. C’est une organisation qui gagne. Vous avez un MVP et plusieurs joueurs de niveau All-Star. C’était facile d’être moi-même et de trouver ma place. »

Même s’il n’a jamais été aussi efficace, Aaron Gordon peut-il réellement être All-Star dans la si dense conférence Ouest, avec ses 16.5 points et 6.8 rebonds de moyenne ? En tout cas, il a un argument de poids pour les votants…

« Si je suis au All-Star Game, je participerai également au Slam Dunk Contest » promet-il.

Pour prendre sa revanche après sa défaite face à Zach LaVine en 2016, dans ce qui est l’un des plus beaux concours de l’histoire, et celle face à Derrick Jones Jr. en 2020 (merci Dwyane Wade…) ?