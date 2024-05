Aaron Gordon, le All-Star silencieux des Nuggets

Aaron Gordon aura du mal à convaincre les coachs qu’il mérite une place au All-Star Game grâce à ses stats. Avec 16.6 points de moyenne par match, il n’est ainsi que le 37e scoreur de la conférence Ouest, entre Jaren Jackson Jr. et Dillon Brooks. Il n’est aussi que le 26e rebondeur, le 66e passeur, le 58e intercepteur et le 27e contreur.

Pourtant, il est depuis le début de saison le deuxième meilleur joueur de la meilleure équipe de l’Ouest, et Mike Malone ne manque jamais l’occasion de rappeler à quel point il est essentiel pour les Nuggets.

« Mais ce que j’aime avec Aaron, c’est qu’il n’a pas combattu le fait de jouer avec Nikola Jokic. Il n’y a pas eu de friction au niveau des ego »

« À Orlando, il était un maillon essentiel de leur équipe, et c’est pareil ici » explique le coach à The Athletic. « Mais ce que j’aime avec Aaron, c’est qu’il n’a pas combattu le fait de jouer avec Nikola Jokic. Il n’y a pas eu de friction au niveau des ego. Il n’a pas cherché à dire : ‘Hey, je suis bon aussi, je vais te montrer ce que je peux faire’. »

Avec les retours de Jamal Murray et Michael Porter Jr, Aaron Gordon a aussi perdu quelques tirs, et il n’a surtout plus autant le ballon en main sur le plan offensif. Pourtant, sa moyenne de points a augmenté car il est plus efficace, en bout de chaîne. Avec 59% de réussite au tir, dont 38% de loin, il n’a jamais été aussi adroit.

« Le retour de Michael Porter Jr, qui a raté 73 matchs l’an passé, et le retour de Jamal Murray, qui a manqué toute la dernière saison, il n’a pas combattu ça. Il a adhéré à leurs retours et il a compris que son rôle avait changé avec ces gars sur le terrain. C’est rare dans la NBA actuelle, surtout avec un gars qui a la carrière d’Aaron. »

« Nous ne serions pas là où nous en sommes à mi-parcours sans les performances d’Aaron Gordon, son attitude et sa mentalité collective qui passe avant tout »

Mike Malone apprécie particulièrement l’efficacité et l’altruisme de son ailier fort, surtout qu’il s’agit aussi de son leader défensif. Appelé à faire face aux meilleurs ailiers adverses, Aaron Gordon participe grandement à la montée en puissance de l’équipe dans le domaine, avec les autres « spécialistes » Kentavious Caldwell-Pope, Bruce Brown, mais également les efforts de Jamal Murray ou encore de Michael Porter Jr.

Sur les 16 derniers matchs, marqués par 14 victoires de Denver, l’équipe des Rocheuses affiche ainsi la 2e attaque (119.1 points inscrits sur 100 possessions), mais surtout la 4e défense (111.1 points encaissés sur 100 possessions).

« L’attaque était très bonne, mais ça a toujours été le cas », continue Mike Malone. « Je crois qu’actuellement, nous sommes à égalité à la première place (en fait à la deuxième place avec 117.7 points marqués sur 100 possessions, tout juste derrière Boston à 117.8). Mais pour être l’équipe que nous devons être, et gagner au plus haut niveau, nous devons être au-dessus en terme d’implication et d’engagement. Aaron correspond parfaitement à ce profil. Il défend sur le meilleur joueur de l’autre équipe presque tous les soirs. Et il ne recule jamais devant un défi. »

Un All-Star de l’ombre pour son coach, qui le verrait donc bien accompagner Nikola Jokic au match des étoiles.

« Nous ne serions pas là où nous en sommes à mi-parcours sans les performances d’Aaron Gordon, son attitude et sa mentalité collective qui passe avant tout », conclut ainsi le coach, qui espère que ses pairs le verront aussi.

Aaron Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 ORL 47 17 44.7 27.1 72.1 1.0 2.6 3.6 0.7 1.8 0.5 0.8 0.5 5.2 2015-16 ORL 78 24 47.3 29.6 66.8 2.0 4.5 6.5 1.6 2.0 0.8 0.9 0.7 9.2 2016-17 ORL 80 29 45.4 28.8 71.9 1.5 3.6 5.1 1.9 2.2 0.8 1.1 0.5 12.7 2017-18 ORL 58 33 43.4 33.6 69.8 1.5 6.4 7.9 2.3 1.9 1.0 1.8 0.8 17.6 2018-19 ORL 78 34 44.9 34.9 73.1 1.7 5.7 7.4 3.7 2.2 0.7 2.1 0.7 16.0 2019-20 ORL 62 33 43.7 30.8 67.4 1.7 5.9 7.7 3.7 2.0 0.8 1.6 0.6 14.4 2020-21 * All Teams 50 28 46.3 33.5 65.1 1.5 4.1 5.7 3.2 1.8 0.7 1.9 0.7 12.4 2020-21 * DEN 25 26 50.0 26.6 70.5 1.5 3.2 4.7 2.2 1.6 0.7 1.2 0.6 10.2 2020-21 * ORL 25 29 43.7 37.5 62.9 1.6 5.1 6.6 4.2 2.0 0.6 2.7 0.8 14.6 2021-22 DEN 75 32 52.0 33.5 74.3 1.7 4.2 5.9 2.5 2.0 0.6 1.8 0.6 15.0 2022-23 DEN 68 30 56.4 34.7 60.8 2.4 4.2 6.6 3.0 1.9 0.8 1.4 0.8 16.3 2023-24 DEN 73 32 55.6 29.0 65.8 2.4 4.1 6.5 3.6 2.0 0.8 1.4 0.6 13.9 Total 669 29 48.1 32.3 68.3 1.8 4.6 6.3 2.7 2.0 0.8 1.5 0.6 13.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.