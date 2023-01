All-Star Game 2023 : Giannis Antetokounmpo dépasse Kevin Durant à l’Est

Pour le reste, on note qu’à l’Est, Kyrie Irving et Donovan Mitchell dominent la catégorie des arrières, tandis que Jayson Tatum accompagne le duo Giannis-Durant dans le « frontcourt », et la superstar des Celtics creuse même l’écart avec Joel Embiid par rapport au dernier pointage.

A l’Ouest, LeBron James est toujours accompagné de Stephen Curry et Luka Doncic à l’arrière, et de Nikola Jokic et Anthony Davis sous les panneaux. Zion Williamson pourrait dépasser Davis d’ici la fin des votes…