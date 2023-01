Même sans Rudy Gobert, les Wolves prouvent qu’ils peuvent bien défendre

Toujours privé de Karl-Anthony Towns, Minnesota doit aussi faire sans Rudy Gobert, Austin Rivers et Jordan McLaughlin. Pas idéal avant de recevoir les Raptors, moins de 24 heures après avoir perdu à Denver. Des absences qui n’ont pas empêché les Wolves de réaliser l’un des plus beaux « comeback » de la saison, grâce à leur… défense !

Revenus au petit matin à Minneapolis, les hommes de Chris Finch semblaient pourtant sans jambes en début de match, au point de compter jusqu’à 18 points de retard.

Ils étaient encore menés de 14 points à 10 minutes de la fin, et de 12 points à moins de 8 minutes. Pour se sortir de ce match d’attaque et réaliser le hold-up, une seule solution : enchaîner les stops.

Anthony Edwards a montré l’exemple

« L’effort a été énorme de la part de tout le groupe, alors félicitations à notre groupe » s’est satisfait D’Angelo Russell, auteur de 16 points dans le dernier quart-temps. « Dans le 4e quart-temps, nous étions tous sur la même longueur d’onde défensivement, du poste 1 à 5. Chacun a pris ses responsabilités. Si un gars était battu, le gars suivant était là et un autre encore derrière, c’est à ça que doit ressembler notre groupe pour avoir du succès ».

D’Angelo Russell ne les nomme pas mais trois joueurs ont fait un travail monstre dans les cinq dernières minutes : Kyle Anderson, Jaden McDaniels et même Anthony Edwards.

Le jeune scoreur des Wolves été impressionnant par ses appuis et son agressivité, notamment sur Pascal Siakam. Le Camerounais n’a trouvé aucune solution pour marquer dans les dernières minutes. Globalement, c’est tout Minnesota qui est à féliciter avec seulement deux points encaissés dans les cinq dernières minutes !

Prendre du plaisir en défense

« Je suis satisfait des efforts de nos joueurs » a apprécié Chris Finch. « Ils n’avaient pas beaucoup d’énergie. Il leur a fallu beaucoup de temps pour la trouver. Je pense que la clé du match, c’est le fait que nous ayons pu continuer à marquer jusqu’à ce que nous puissions trouver un rythme en défense ».

Un sursaut défensif bienvenu, qui emballe Kyle Anderson, le « glue-guy » de l’équipe.

« C’était impressionnant, et il y a un moyen de prendre du plaisir en défense » rappelle-t-il. « On a des joueurs ici qui sont vraiment capables de bien défendre. Il s’agit juste d’être concentré sur son joueur, et d’être prêt à aider son coéquipier. On peut prendre du plaisir en défense. On a bien joué des deux côtés du terrain lors des six dernières minutes. On doit désormais le faire pendant 48 minutes. »