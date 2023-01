Grosse surprise à l’entre-deux de cette affiche entre les Celtics et les Warriors puisque Steve Kerr avait décidé de tenter l’option « very small ball » !

Exit Kevon Looney, sorti du cinq au profit de Jordan Poole ! Un choix des plus audacieux puisque les Celtics se présentent désormais avec une « frontline » impressionnante : Jayson Tatum, Al Horford et Robert Williams III.

« On voulait juste espacer le jeu » se justifie Steve Kerr. « On voulait se donner un look un peu différent. Peut-être même s’apporter une étincelle. On est à mi-parcours, à 50% de victoires. Essayons autre chose… On sait que c’est un cinq explosif. Face à Boston, particulièrement, il faut s’ouvrir le terrain, et j’ai trouvé qu’on l’avait fait. »

Ce changement de stratégie a failli porter ses fruits. Il s’en est fallu de peu que les Warriors créent l’exploit de la soirée, même si la taille et la puissance des Celtics ont fait très mal : 63 rebonds à 47, 18 rebonds offensifs, 52 points dans la raquette !

« Il y a des points forts et des points faibles » réagit Stephen Curry à propos de ce « very small ball ». « On a eu de très bonnes positions de tirs grâce à ça. On a débuté avec beaucoup d’énergie. On doit juste faire mieux au rebond. Si on perd en taille, on se doit d’être plus physique et davantage préparé au rebond. Mais ça nous apporte beaucoup d’espace, de très bons tirs, et on peut jouer vite et mettre de la pression sur la défense. »

Kevon Looney habitué à être le joueur sacrifié

Forcément, cette option affaiblit le banc, et les Celtics en ont bien profité. Il s’agit donc de trouver le juste milieu, et c’est une équation compliquée pour Steve Kerr, obligé de tenter des paris.

Le coach des Warriors sait aussi que Kevon Looney est le joueur idéal pour tenter des choses puisque son intérieur n’est pas du genre à s’offenser d’une telle décision.

« On change de cinq tout le temps » rappelle-t-il. « Je suis habituellement le premier joueur qui sort, et l’an passé, on a vu notre meilleur joueur (Curry) sortir du banc en playoffs. Cela peut arriver à n’importe qui. Je ne le prends pas personnellement. »

À l’arrivée, les Warriors ont perdu, à cause de petites erreurs dans la dernière ligne droite. Une balle perdue, une rotation ratée, un shoot précipité… Mais l’expérience pourrait être renouvelée.

« J’ai adoré notre niveau de compétitivité, et la manière avec laquelle les gars ont joué » conclut d’ailleurs Steve Kerr. « On a ressemblé à ce qu’on est, un champion en titre. Mais on n’a pas réussi à bien finir le match. Il vaut mieux que ce soit maintenant qu’en playoffs. »