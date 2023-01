Les deux équipes s’étaient déjà affrontées le 10 décembre dernier, à San Francisco, et les locaux avaient gagné assez aisément (123-107). Mais cette fois, ce deuxième acte de la saison entre les Celtics et les Warriors avait une saveur tout à fait différente. Surtout pour la troupe de Boston : la rencontre se déroulait sur les planches de leur TD Garden, où Stephen Curry et sa bande s’étaient imposés dans la 6e manche des Finals pour remporter le 6e titre de l’histoire de la franchise.

L’affiche mettait donc l’eau à la bouche, et le produit sur le terrain a été à la hauteur des attentes pour ce deuxième remake de la saison des dernières Finals. Les tenants du titre et les C’s offrant une bataille épique, marquée par pas moins de huit égalités et dix changements de leaders au score durant le temps réglementaire, puis par une prolongation, arrachée par Jaylen Brown dans les ultimes secondes du dernier quart-temps sur un tir primé. Finalement, l’issue s’est décidée à la sirène de cette prolongation quand Jordan Poole a tenté, et manqué, un tir du milieu du terrain pour égaliser (121-118).

C’est une huitième victoire de suite pour les Celtics, guidés par un très grand Jayson Tatum, auteur notamment d’un énorme tir à 3-points pour couler définitivement les « Dubs » durant la prolongation, même si tout le collectif a véritablement apporté sa pierre à l’édifice pour sortir vainqueur de cette bataille (cinq autres joueurs à 14 points ou plus). Quant aux Warriors, à peine revenus à un bilan à l’équilibre, ils retombent déjà dans le négatif, alors que les Cavaliers et les Nets sont les prochains sur leur calendrier…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un « small-ball » jusqu’au-boutiste de Steve Kerr. Pour assurer une meilleure défense, face à la meilleure attaque de la ligue (118.8 points marqués sur 100 possessions), Steve Kerr avait choisi un cinq majeur de petite taille, capable de « switcher » sur les écrans tout en maintenant un haut volume offensif, en intégrant Jordan Poole à la place de Kevon Looney. Décalant ainsi Klay Thompson sur le poste 3, Andrew Wiggins sur le poste 4 et Draymond Green sur le poste 5. Pendant les 46 premières minutes, ce fut un choix payant, puisque si les tenants du titre ont certes été piétinés dans la peinture (52 points encaissés), notamment par un Robert Williams III gargantuesque (14 points et 11 rebonds), ils ont maintenu un volume défensif important tout au long de la rencontre, à l’image de la grande imprécision aux tirs des Celtics, tout en les bombardant derrière l’arc (18 tirs primés, mais deux seulement en prolongation), profitant notamment d’un cinq majeur toujours très espacé. Puis il y a eu les deux dernières minutes et la prolongation, quand cette stratégie du tout pour le « switch » a fini par causer la perte des « Dubs », qui ont craqué en encaissant plusieurs paniers dans la peinture, face à l’agressivité de Marcus Smart, Jaylen Brown et Jayson Tatum, successivement. Assez logique finalement, sans aucune verticalité pour gêner les Celtics, qui ont fini par l’emporter à leur manière : en marquant 52 points dans la peinture sur l’ensemble du match, et en captant 16 rebonds de plus (63 contre 47, et 18 contre 8 pour les rebonds offensifs).

– Du grand Draymond Green. On le savait : Draymond Green avait hâte de revenir au TD Garden, après une expérience turbulente avec les supporters des Celtics durant les dernières Finals. Et l’intérieur de Golden State s’est donc assuré, sur le terrain, de sortir le grand jeu : 11 points, 13 rebonds, 9 passes. Il ne lui manquait que la victoire (et une passe pour un triple-double) pour une soirée parfaite.

TOPS & FLOPS

✅ Les « Splash Brothers ». Avec 54 points marqués, dont 10 tirs à 3-points, Stephen Curry et Klay Thompson ont brillamment alimenté l’attaque des Warriors. Le premier a été bien moins efficace que le second (9/25 contre 8/16), mais en revanche plus complet (4 rebonds, 7 passes, 3 interceptions et 2 contres, contre « seulement » 2 rebonds et 2 interceptions pour Klay Thompson).

✅⛔️ Jordan Poole. Titulaire, l’habituel sixième homme de Golden State a été important en attaque, mais comme bien souvent il n’a pas particulièrement brillé par son efficacité : 24 points en 25 tirs, dont un 2/10 derrière l’arc. Un bon apport dans les autres domaines a limité les dégâts de cette maladresse (6 rebonds, 4 passes et 3 interceptions).

⛔️ Le banc des Warriors. Seulement 10 points pour le trio Donte DiVincenzo – Kevon Looney – Anthony Lamb, alors que Jonathan Kuminga et JaMychal Green, habituellement des éléments importants de la rotation du banc, étaient absents. En relais des titulaires, les trois remplaçants de Steve Kerr n’ont pas assuré, et cela a probablement été un facteur X dans cette rencontre, face aux 19 points des remplaçants de Boston.

✅ Jayson Tatum. Nouvelle performance « MVPesque » pour la vedette des Celtics, auteur d’un double-double bien volumineux avec 34 points et 19 rebonds (et 6 passes et 3 interceptions), même s’il a aussi été très maladroit (9/27 aux tirs) et dispendieux avec le ballon (7 pertes de balle). Malgré tout, il a terminé la rencontre avec le deuxième meilleur +/- de son équipe à +7, preuve de l’impossibilité de se passer de lui, et surtout de son efficacité malgré des erreurs.

✅⛔️ Jaylen Brown. De retour aux affaires après une courte absence de trois matchs, l’arrière de Boston a été fantomatique pendant trois quarts-temps et demi, avant de se réveiller dans le « money-time », notamment en inscrivant le tir primé de l’égalisation, à une quinzaine de secondes de la fin du temps réglementaire. Puis, il a ajouté deux paniers décisifs en prolongation, pour finalement porter son total à 16 points (6/18), 9 rebonds et 3 passes. Un réveil tardif, mais salvateur.

LA SUITE

– Celtics (34-12) : déplacement à Toronto, samedi soir (23h00).

– Warriors (22-23) : « back-to-back » à Cleveland (01h30).