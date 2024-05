Draymond Green a hâte de retrouver le chaud public de Boston

Sept mois après leur titre, conquis sur le parquet de Boston, les Warriors vont effectuer leur retour chez les Celtics cette nuit. L’occasion pour Draymond Green et sa bande de causer une bronca certaine parmi les fans des C’s.

« C’était tellement beau [de pouvoir gagner le titre là-bas] », savoure encore Draymond Green. « Ce n’était pas la première fois que ça leur arrivait mais c’était bien de pouvoir leur faire vivre cette expérience à nouveau. Avec Steph Curry qui avait fait du Steph Curry et le gars qu’ils avaient décidé d’insulter… C’était beau à voir. »

Traité de tous les noms et constamment maltraités par les fans des C’s, Draymond Green avait d’abord complètement déjoué. Lui qui se targue souvent de pouvoir jouer dans n’importe quelles conditions, aussi hostiles soient-elles, s’est retrouvé à 4 points à 2/11 aux tirs en cumulé durant les Games 3 et 4…

« On a souvent des situations où les gens parlent mal mais ce n’est jamais la salle entière. Il peut y avoir des moments où une salle entière peut vous huer, mais ce n’est pas ce qu’ont fait les fans de Boston. C’était un truc que je n’avais jamais vécu. Il m’a donc fallu du temps pour m’y adapter. C’était inattendu, ça m’a pris par surprise. »

« Je vais entrer avec un grand sourire »

Être pris à parti par le public, Draymond Green connaît. Mais cet acharnement à lui envoyer tous types de noms d’oiseaux, pendant les 48 minutes du match, il n’avait jamais connu ça !

« Quand tu sais à quoi t’attendre, tu peux plus ou moins t’y préparer. Je suis là (en NBA) depuis onze ans et je pensais avoir tout vu et tout entendu. Mais ça, je ne l’avais jamais eu avant. Il n’y a aucune façon de s’y préparer. Sauf mentalement, en sachant ce qui t’attend. Quand ça arrive, je peux arriver à l’atténuer. Mais cette première fois, je n’ai pas réussi à le faire » confesse-t-il désormais.

Finalement, en retrouvant son niveau de jeu dans les 5e et 6e manches, et surtout en remportant le trophée dans la salle qui l’avait tant cuisiné, Draymond Green est reparti grandi de cette expérience. Maintenant, il est prêt à retourner dans le chaudron vert. Avec un grand sourire !

« Je vais entrer avec un grand sourire », conclut-il. « Comme quand on a remporté le titre. »

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.7 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.1 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.8 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.1 2021-22 GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.9 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GOS 55 27 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 Total 813 29 45.2 31.9 71.3 1.1 5.9 7.0 5.6 2.9 1.3 2.3 1.0 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.