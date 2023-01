Dejounte Murray s’en prend aux Spurs et à… Tony Parker

« Il a été un mentor pour moi. Il m’a beaucoup appris. » Ainsi s’exprimait Dejounte Murray, durant l’été 2018, au sujet de Tony Parker. Ce dernier, quelques jours avant cette déclaration, venait d’annoncer son départ de son équipe de toujours. La signature du Français pour les Hornets venait sceller la passation de pouvoir, déjà entamée, avec Dejounte Murray comme meneur titulaire des Spurs.

Plus de quatre ans plus tard, le discours de l’actuel joueur des Hawks a bien évolué par rapport à sa relation avec l’ancienne légende des Spurs. De passage sur le podcast All the Smoke, il se souvient du moment où il a commencé à passer devant Tony Parker dans la hiérarchie.

« La première année passe, on me jette dans le grand bain lors des playoffs contre les Rockets (ndlr : puis face aux Warriors, en finale de conférence 2017, contre qui il a tourné à 8 points de moyenne). Puis ma deuxième année, ils voient que je reviens, que je deviens plus fort, que je m’améliore. C’est l’année où j’ai pris la place de Tony », décrit Dejounte Murray, drafté en 2016 (29e choix).

Les deux meneurs sont conviés dans le bureau de Gregg Popovich. Et le coach annonce au vétéran qu’il ne sera plus le n°1 à la mène. On imagine que cette réunion a eu lieu en janvier 2018, au moment où Dejounte Murray a été installé titulaire pour de bon, statut dont « TP » bénéficiait encore durant les premiers mois de la saison 2017/18.

Selon son successeur, au moment de l’annonce, « Tony n’a pas aimé ça. Je sais qu’il n’a pas aimé. Garde-le pour toi frérot. Je vais t’aimer pour ça. Je sais qu’il n’a pas aimé. Parce que si ça lui plaisait, il m’aurait encadré comme il aurait dû le faire. Il ne serait pas allé à Charlotte. Il serait resté (à San Antonio). »

Il est évident que cette situation a joué dans le choix du Français de quitter les Spurs. « Au final, j’ai juste senti que les Hornets me voulaient davantage. Les Spurs ont fait une offre mais c’était seulement sur un an, et mon rôle était incertain. Je voulais un vrai challenge. Je ne veux pas être un coach avant l’heure », avait-il d’ailleurs déclaré à cette époque, en référence à son rôle de mentor envers Dejounte Murray et les autres jeunes Texans.

« Les gens ne réalisent pas tout ce que j’ai traversé là-bas »

Outre Tony Parker, on trouve également dans le « viseur » de Murray aujourd’hui… la franchise des Spurs dans son ensemble. Le meneur de jeu n’a pas apprécié la façon de faire des Texans qui, à l’entame de sa saison rookie, ont fait jouer au maximum la concurrence à son poste.

« Ils font venir un meneur de jeu argentin (ndlr : Nicolas Laprovittola, non-drafté) qui est proche de Manu (Ginobili) et qui joue devant moi. Notez bien que j’étais déjà derrière Tony, Patty (Mills), mais ils jouaient avec mes nerfs », soutient le All-Star qui n’avait eu droit qu’à 8 minutes de jeu cette année-là, soit une poignée de moins que Nicolas Laprovittola.

Avec l’instauration d’une telle concurrence, Dejounte Murray considère que les Spurs ont essayé de voir s’ils pouvaient le « briser. Ils veulent que tu te brises toi-même. C’est trop. Ce qu’ils m’ont fait subir, je ne comprends pas. Les gens ne réalisent pas tout ce que j’ai traversé là-bas. »

Le joueur de 26 ans rappelle qu’il est resté six années là-bas, dont une année blanche. Et que son environnement personnel a pu avoir un impact aux yeux des dirigeants des Spurs. « Ils m’ont drafté mais ils ont senti que des trucs circulaient autour de moi, venaient du ghetto. Que j’allais réussir avec un entourage de 30 personnes fumant et buvant, des articles sur les bagarres, ruinant leur réputation de ce qu’ils représentent en tant que Spurs. Je pense que c’est ce qu’ils ont pensé, mais ils ne l’ont jamais dit », juge Dejounte Murray.

On rappelle que celui-ci a évoqué à plusieurs reprises son enfance dans les rues de Seattle. « Si tu penses à la rue, à un gamin dans les rues, qui travaille pour son gang, entouré de drogues et qui fait tout ce qu’il doit faire pour gagner de l’argent, c’est ce que je faisais », avait-il livré par le passé, en ajoutant sur cet entourage : « C’est ma vie : jouer au basket […] et m’assurer que mes frères [en prison] qui ont commis des erreurs peuvent bien manger, bien vivre et savent que quelqu’un pense à eux. »

D’où son acharnement à vouloir réussir dans la Grande Ligue. « À cause des choses que j’ai dû traverser. Quand (les Spurs) ont vu qu’il (lui-même) avait besoin d’une chance et que cet enfoiré était au gymnase… Ils ont dû commencer à me virer de la salle. Quand ils ont dit que j’avais un accès 24 heures/24, j’y suis allé tous les jours. Je savais que je ne jouais pas, alors je me disais : ‘Je lace mes chaussures, direction le gymnase.’ Tous les jours. Évidemment, j’ai commencé à progresser. »

Au point d’obtenir une première sélection All-Star la saison passée avec San Antonio. Mais pas au point de se projeter avec les Spurs qui ont préféré le transférer à Atlanta l’été dernier.