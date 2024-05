Denver poursuit sa belle série en matant les Wolves sur la fin

Après leur défaite frustrante, d’un point face à Utah (126-125), les Wolves se rendaient à Denver. Mais, comme face à Portland la veille, les Nuggets n’ont pas lâché dans ce « back to back », avec une nouvelle victoire (122-118) et un nouveau triple-double de Nikola Jokic (31 points, 13 passes, 11 rebonds).

Ça fait donc huit victoires de suite pour les hommes des Rocheuses qui sont toujours aussi inflexibles à domicile (21 victoires pour 3 défaites) et qui ont donc pris leur revanche sur les Wolves, qui les avaient battus le 2 janvier dernier, l’une de leur trois seules défaites depuis début décembre.

Outre Nikola Jokic, qui a pu se balader d’autant plus facilement dans la raquette que Rudy Gobert était « out » sur blessure, on soulignera la très belle copie rendue par Jamal Murray, auteur de 28 points, à 10/18 aux tirs.

Mais les Nuggets ont dû batailler ferme jusqu’au bout, menés qu’ils étaient de 10 points en troisième quart ou encore de 5 points à 2 minutes de la fin. C’est justement Jamal Murray qui a égalisé à une minute du gong, avant de donner l’avantage à son équipe sur un petit « push shot » près du cercle.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jamal Murray clutch. L’archer canadien des Rocheuses est peu à peu en train de retrouver toutes ses sensations. Auteur d’un très bon match à 28 points plus 4 passes et 2 interceptions, il a surtout pris le contrôle des opérations dans le « crunch time », avec le panier à 3-points pour égaliser, avant de donner l’avantage à son équipe dans la dernière minute sur la possession suivante, avec un petit tir en mouvement près du cercle (soit 7 de ses 28 points en dernier quart).

– Nikola Jokic passe Alex English. Pour son troisième triple-double d’affilée, avec 31 points, 13 passes et 11 rebonds, Nikola Jokic imprime un peu plus encore son nom dans le livre des records de sa franchise. Il vient effectivement de passer Alex English pour devenir le meilleur passeur de l’histoire des Nuggets. Nikola Jokic a désormais 3 686 passes en carrière (en 568 matchs), contre 3 679 pour English (en 837 matchs). Ce qui a fait dire à son coach intérimaire, David Adelman : « Il a le cerveau d’un John Stockton dans un corps de 2m13. »

– Une défaite rageante pour Minny. Victimes d’un hold-up à domicile face au Jazz, les Wolves peuvent se mordre les pattes d’avoir gâché leur belle prestation en fin de match. Devant au score pendant quasiment toute la partie, Minnesota a craqué dans la dernière ligne droite, subissant un 34-23 dans le quatrième quart, et un 9-0 qui fait très mal aux dents dans les deux dernières minutes et demie…

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Il faut croire que le double MVP du Colorado s’est donné le mois de janvier pour totalement lancer vraiment sa saison. Avec 23 points, 11 rebonds, 11 passes de moyenne sur le mois, il écrabouille la concurrence en ce moment. Il a enchaîné un troisième triple-double de suite, et un cinquième sur ses six derniers matchs, avec 31 points, 13 passes et 11 rebonds. Le tout à un très solide 12/20 aux tirs.

✅ Jamal Murray. Encore en quête de constance dans ses performances, il a fait un pas dans la bonne direction hier soir, avec un match très propre à 28 points, à 10/18 aux tirs, plus 4 passes et 2 interceptions.

✅ Kyle Anderson. Auteur d’un triple-double dans la défaite sur le fil face à Utah, à 13 points, 11 rebonds et 10 passes, il a quasiment ressorti la copie carbone de son match de la veille, avec 13 points, 11 rebonds et 8 passes face à Denver. Il y ajoute également 4 interceptions.

⛔️ Anthony Edwards. Avec 16 points et 9 rebonds, il n’a pas commis de faute grave, mais terminer avec moins de points que de tirs tentés (17) n’est jamais bon signe. Surtout pour l’option n°1 de son équipe en attaque…

LA SUITE

Denver (32-13) : réception des Pacers ce vendredi.

Minnesota (22-24) : retour à la maison pour la réception des Raptors ce jeudi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.