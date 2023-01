Nikola Jokic maîtrise les Blazers

Après leur double victoire face à Dallas à la maison, les Blazers se déplaçaient dans les Rocheuses où une tempête de neige n’a pas empêché les fans locaux de se rendre à la salle. Ils ont bien fait car leur équipe a engrangé une 14e victoire de suite à domicile (122-113) derrière un nouveau triple-double de Nikola Jokic (36 points, 12 rebonds, 10 passes).

En face, Damian Lillard n’a pourtant pas ménagé sa monture en scorant 44 points, en plus de 8 passes. Le meneur des Blazers en était déjà à 30 unités à la mi-temps mais son équipe a manqué de répondant avec un Anfernee Simons en travers (14 points à 5/15 aux tirs) et un Jusuf Nurkic clairement dominé par son ancien coéquipier.

C’est en fin de troisième quart que les Nuggets ont pu véritablement créer un écart définitif, sous l’impulsion d’un bon Michael Porter Jr. (23 points). A ses côtés, Jamal Murray (17 points, 7 passes) ou encore Aaron Gordon (11 points, 8 passes, 7 rebonds) ont également assuré dans leurs rôles respectifs, ce qui n’a pas vraiment été le cas du « supporting cast » de Portland.

Pour son retour chez lui à Denver, où il vient d’inaugurer une salle à son nom dans son ancien lycée, Chauncey Billups a donc mordu la poussière pour une huitième défaite de rang à l’extérieur de ses troupes…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Nuggets toujours aussi dominateurs à la maison. On sait que les Nuggets disposent d’un avantage « naturel » à domicile, avec l’élévation de la « Mile High City ». Mais Denver y ajoute aussi le panache. Sans leur coach Mike Malone, placé à l’isolement, les Nuggets ont signé une 14e victoire de suite à domicile, renforçant leur bilan à 20-3 à la maison. Autre stat probante : les Nuggets sont invaincus (13-0) quand Jokic voit triple !

– Damian Lillard bien esseulé. C’était déjà une des craintes du début de saison et ça se confirme au fur et à mesure des mois qui passent : Damian Lillard ne gâche-t-il pas son talent dans la solitude de Portland ? En pleine forme en ce moment, le meneur superstar a manqué de soutien au scoring alors que Jusuf Nurkic (6 points), Josh Hart (4 points) ou ses lieutenants Simons et Grant ont eux été trop maladroits.

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Après son triple-double dont le tir de la gagne face à Orlando, Jokic a enchaîné avec une nouvelle prestation de haut vol face à Portland cette nuit : 36 points, 12 rebonds, 10 passes ! Le double MVP termine à un indécent 13/14 aux tirs, son seul raté intervenant derrière l’arc, plus 9/10 aux lancers pour une évaluation monstrueuse de 54 !

✅ Damian Lillard. Déjà à 30 points à la mi-temps, à 8/12 aux tirs, il a confirmé qu’il est actuellement au sommet de son art, terminant à 44 points et 8 passes, soit son sixième match de suite au-dessus de la trentaine. Malheureusement, il n’a pas été vraiment soutenu par ses coéquipiers et lui aussi a baissé le pied en deuxième mi-temps (14 points).

✅ Aaron Gordon. Si Michael Porter Jr. confirme son retour au premier plan avec 23 points, on préfère souligner la prestation « all around » de Gordon qui rayonne toujours aussi fort aux côtés du Joker. Avec 11 points, 7 rebonds et 8 passes, l’ancien du Magic a finalement fait du Jokic en fluidifiant lui aussi le jeu de son équipe.

⛔ Jusuf Nurkic. S’il a lancé les hostilités d’un 3-points, il a ensuite été plutôt discret, bien tenu par Jokic alors que ce dernier lui a (de nouveau) fait la chanson de l’autre côté du terrain. Dominé par son double MVP d’adversaire direct, Jusuf Nurkic finit à un petit 2/9 aux tirs pour 6 points, 10 rebonds et 4 balles perdues (et 5 fautes)…

⛔ Anfernee Simons. Avec 2/10 à 3-points et 5/15 au global, il n’avait pas réglé la mire. Avec 14 points inscrits pour 15 tirs tentés, le ratio n’est évidemment pas idéal, loin de là !

LA SUITE

Denver (31-13) : réception des Wolves cette nuit.

Portland (21-23) : début d’une série de six matchs à domicile de suite avec Philly jeudi.