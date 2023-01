On ne peut pas parler de tournant à ce moment du match. Mais, quatre minutes après la pause, cette faute idiote de Ben Simmons sur une banale contestation de déplacement a cassé l’élan des Nets sur le parquet des Spurs. Sanctionné pour la 4e fois du match, l’Australien a dû rejoindre son banc alors que les deux équipes étaient à égalité.

Les Texans vont profiter de son absence pour s’offrir trois possessions d’avance et ne plus être rejoints au score. « C’était une faute importante. Ben doit apprendre à aller au contact sans commettre de faute. Ça nous a affectés et a cassé notre rythme », confirme Markieff Morris.

« C’est évidemment frustrant de prendre ta quatrième. Mais en tant que compétiteur, je veux rester dans le match, même avec quatre, parce que j’en ai deux de plus à donner. Donc je veux avoir la confiance du coach pour qu’il me laisse sur le terrain. J’ai été dans des situations où j’avais quatre fautes, et vous devez faire confiance à vos gars », juge le gaucher qui, malgré son absence pour le restant du troisième quart-temps, a posté un triple-double (10 points, 10 rebonds et 11 passes).

Discipline réclamée

En guise de réponse indirecte à son joueur, Jacque Vaughn, privé de Kyrie Irving (douleur au mollet) en plus de Kevin Durant cette nuit, estime que ses joueurs doivent tous être particulièrement impliqués en ce moment.

« On doit donc être disciplinés et intelligents dans notre façon de jouer. Et une grande partie de cela est – j’en ai parlé avant le match – lié aux rebonds et aux fautes. On doit s’en occuper », réclame le technicien dont l’équipe a été battue de peu par les Spurs dans les deux secteurs.

« J’espère que les gars commencent à comprendre que la discipline doit être là, parce qu’on ne pourra pas se remettre de tels écarts. C’est un grand défi pour le groupe », prévient le coach dont la défaite face à l’une des pires équipes de la ligue démontre que ses Nets n’ont pas de marge de manœuvre en étant privés de leurs stars.

Avec ce troisième revers de suite, le souvenir des événements de l’an dernier refont surface. La blessure de Kevin Durant, à la même période de l’année, avait coïncidé avec la chute des Nets sur une séquence de cinq petites victoires en 21 sorties. Bien que Kyrie Irving ne veuille pas y repenser, Nic Claxton se souvient et trouve son équipe dans une meilleure situation qu’à l’époque.

Se soucier du présent

« Eh bien, l’année dernière, c’était… C’était une sorte d’environnement toxique. On ne savait pas si tout le monde voulait être là à ce moment-là », note le pivot dans une référence évidente à l’imbroglio autour de James Harden, transféré à Philadelphie. « Cette année, il n’y a pas de clivage entre tous ceux qui sont là. On va trouver une solution. On doit juste trouver comment jouer les uns avec les autres sans KD et Kyrie sur le terrain. Les cinq sont différents mais on va trouver », assure-t-il.

Nic Claxton remarque un scénario similaire pour ces trois défaites : l’équipe adverse fait un gros « run » et les Nets ne sont pas en mesure d’y répondre.

« On doit mieux résister à la tempête et nous en remettre. C’est frustrant de perdre ces matchs, mais je pense qu’on doit rester soudés et trouver une solution. Ce n’est pas la fin du monde. »

Un discours qui conviendra à son coach qui ne veut toujours pas trouver d’excuses en raison des absences. Jacque Vaughn considère ainsi que Brooklyn avait « suffisamment d’éléments pour faire le travail aujourd’hui, […] et donc je vais continuer à insister auprès du groupe, je ne vais pas leur donner d’excuses. Je ne me soucie pas de l’année dernière. Je me soucie du présent. Aujourd’hui était le match le plus important. Maintenant, j’essaie de me ressourcer et d’être prêt pour Phoenix. »