Kevin Durant absent, Kyrie Irving ne veut pas faire de comparaison avec la saison passée

Nic Claxton a tenté un pari osé. Avec moins de deux minutes à jouer face au Thunder, le pivot des Nets a lâché son joueur pour prendre à deux, avec Kyrie Irving, Josh Giddey au niveau de la ligne médiane. Mais le meneur d’OKC n’a eu aucune difficulté à se défaire de cette pression pour trouver un Darius Bazley seul sous le cercle.

Les rotations des Nets n’ayant pas du tout suivi après cette prise à deux, l’intérieur adverse n’avait plus qu’à dunker et donner une quasi décisive avance de dix points à son équipe. Les New-Yorkais ont perdu sur ce même écart final après avoir eux-mêmes compté dix points d’avance à la fin du troisième quart-temps.

Les locaux ont ainsi lâché la dernière période de façon brutale (22-37). Interrogé sur ce qui a déraillé dans ces douze minutes, Kyrie Irving pointe du doigt la défense de son équipe : « Et je crois que cela concerne tout le match si vous voulez mon avis. (Le Thunder) joue sur un rythme et une cadence incroyables et on n’est parfois pas capables de rester face au ballon. »

En particulier face au trio Shai Gilgeous-Alexander (28 points) – Josh Giddey (28) – Luguentz Dort (22) qui ont inscrit 70% des points de leur équipe, en marquant principalement dans la raquette pour les deux premiers.

« Et il y a les actions 50/50 qui se jouent sur de petits détails dont je parlais contre Boston. Regardez ce match, il y avait tellement d’actions maîtrisables qui auraient pu tourner en notre faveur. C’est un sacré effort de défendre pendant 22 secondes, 23 secondes, et quand ils arrivent à prendre le rebond, ça nous asphyxie », poursuit Kyrie Irving, auteur de seulement 15 points à 7/20 aux tirs.

Force mentale attendue

Ce dernier préfère s’attarder là-dessus plutôt que les difficultés à marquer de son équipe, et par prolongement l’absence de Kevin Durant, dans le virage final : seulement 8/23 aux tirs dans le dernier quart-temps.

« On a eu de bons tirs, on avait besoin que ça rentre », regrette Jacque Vaughn, avant d’ajouter : « Notre défi collectif est d’être capable de tenir le coup. C’est plus difficile, mentalement et physiquement, parce que Kevin nous sauve parfois en nous offrant un panier. C’est le défi pour ce groupe, ils doivent s’accrocher et avoir une force mentale plus grande qu’avant. »

Également privés de Ben Simmons hier en raison de douleurs au dos, les Nets en sont à deux défaites de suite sans leur leader. Ils n’avaient plus perdu deux fois consécutivement depuis la mi-novembre. Une telle dynamique pourrait rappeler à certains celle de l’an dernier, où Brooklyn avait perdu 16 de ses 21 matchs en étant privé de « KD » à partir de la même époque…

« La semaine dernière, quand on gagnait tous les matchs, c’était une période de gloire. Et maintenant, on répond à des questions sur le fait qu’on pourrait avoir des difficultés. Je ne pense pas qu’on va en avoir sans Kevin maintenant, je sais que les gars dans le vestiaire ne le pensent pas. Ce n’est pas du tout comme l’année dernière. Il faut donc arrêter les comparaisons. Je laisse aux médias le soin de le faire. […] On veut simplement contrôler notre niveau de concentration et la façon dont on se prépare », assure Kyrie Irving, qui admet dans le même temps devoir être « un meilleur exemple » dans le vestiaire des Nets.

L’avenir dira si ces comparaisons s’imposent ou non, alors que Brooklyn démarre demain un « road trip » peu évident (Spurs, Suns, Jazz, Warriors et Sixers).