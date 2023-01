Alperen Sengun : « Jouer contre LeBron ? C’est comme un rêve »

Si les Rockets ont concédé leur 11e défaite de suite, un joueur a surnagé dans leurs rangs, et il a même tapé dans l’oeil de tout le monde : Alperen Sengun. Le Turc a établi son nouveau record en carrière avec 33 points à 14/17 au tir dont 2/2 à 3-points. On peut y ajouter 15 rebonds, 6 passes décisives et 4 contres. Un superbe match pour ce jeune pivot sous les projecteurs de la Crypto.com Arena.

« Tout fonctionnait pour lui » a constaté son coach, Stephen Silas. « Que ce soit sur les post-up et les pick-and-roll, il a fini avec du toucher. Il a été très bon à l’intérieur. Il a impliqué ses coéquipiers. Ensuite, ils ont mis LeBron sur lui et ça l’a ralenti un peu. Mais Alpe a été sensationnel sur le plan offensif. S’il continue à être agressif comme il l’a été, il sera difficile de ne pas lui donner le ballon ».

Barré par Christian Wood l’année dernière lors de sa saison rookie, Alperen Sengun joue beaucoup plus cette saison, et il s’est même imposé comme titulaire.

À 20 ans, celui que certains surnomment « Baby Jokic » a enfin l’opportunité de montrer tout son potentiel. Il tourne à 18.3 points, 10.2 rebonds, 5.7 passes, 1.2 interception et 1.2 contre sur ses six derniers matches.

Alperen Sengun admiratif de LeBron James

Alperen Sengun a ainsi fait vivre un cauchemar à Thomas Bryant toute la soirée. Une situation qui a obligé LeBron James à effectivement défendre sur lui en fin de match. Une grande fierté pour le pivot turc.

« C’est un grand moment pour moi » a-t-il avoué. « Nous n’avons pas arrêté LeBron, et il était vraiment bon. Quand il a dit à Thomas Bryant : ‘Je vais m’en charger’ c’était un grand moment. (…) J’étais davantage concentré sur le match car on affrontait des joueurs comme LeBron et Westbrook. C’était une source de motivation ».

Alperen Sengun a également entendu Jabari Smith Jr expliquer à LeBron qu’il avait joué contre son père.

« C’est un grand moment pour lui et pour tout le monde en fait » conclut le Turc. « Jouer contre LeBron, qui ne le voudrait pas ? C’est comme un rêve… Tu le regardais quand tu étais enfant, quand tu jouais à 2K… Et là tu joues contre lui, tu fais du trashtalking… Puis dans cinq ans, dix ans plus tard, je vais pouvoir raconter à mon enfant que j’ai joué contre lui ».