Après avoir affronté les pères, LeBron James s’occupe des fils

Ce sera sans doute une des images de la saison en ce qui concerne les discussions entre joueurs sur le parquet. Jabari Smith Jr. a glissé à LeBron James que ce dernier avait affronté son père lors de son premier match en NBA, le 29 octobre 2003.

« Il était un peu piqué car il m’a dit qu’il se sentait vieux », a raconté le jeune joueur des Rockets au Houston Chronicle. « Je savais que j’allais lui dire ce que mon père m’avait raconté. Il ne le savait pas. C’est une sacrée statistique. »

Si la star des Lakers avait oublié cette anecdote, c’est aussi parce que le père de Jabari, présent au Staples Center lundi soir, n’avait pas joué ce match à Sacramento. Il était resté sur le banc. Les deux hommes ont évolué ensemble sur les parquets la saison suivante, quand Jabari Smith, auteur d’une courte carrière, était aux Nets.

« C’est assez unique d’avoir résisté à l’épreuve du temps et que je puisse maintenant jouer contre des combinaisons père-fils »

Mais l’idée d’avoir un jour croisé le fer avec le père d’un de ses adversaires du soir reste un grand moment pour « King James », qui vient de fêter ses 38 printemps.

« Je me suis senti terriblement vieux quand Smith Jr. m’a dit ça », a réagi l’ailier des Lakers, énorme avec ses 48 points dans la victoire des siens. « Je crois qu’il m’a même dit que je me sentais vieux. Je suis sacrément béni de pratiquer ce sport et de toucher plusieurs générations. »

Kenyon Martin peut témoigner de ce mélange des générations. L’ancienne star de New Jersey et Denver était, elle aussi, venue voir jouer son fils dans ce « Martin Luther King Day » à Los Angeles.

« Il n’y a pas qu’une connexion », confirme « LBJ ». « Kenyon Martin Jr. était sur le terrain et j’ai joué contre son père. J’ai joué contre Gary Trent Sr. et son fils est à Toronto maintenant. Gary Payton également, avec son fils. C’est assez unique d’avoir résisté à l’épreuve du temps et que je puisse maintenant jouer contre des combinaisons père-fils. »

Dans quelques années, ce seront ces mêmes joueurs qui pourront peut-être raconter qu’ils ont un jour affronté LeBron puis Bronny James, puisqu’on sait que l’un des derniers objectifs de la carrière du MVP des Finals 2020, c’est de porter le même maillot que son fils. Ou en tout cas d’être sur le même terrain que lui en NBA.