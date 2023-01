Mais où s’arrêtera LeBron James ?!?

Depuis trois semaines, et qu’il a soufflé ses 38 bougies, LeBron James est le meilleur marqueur, rebondeur et passeur de la NBA ! C’est ce que révèle StatMuse qui rapporte que l’ailier des Lakers tourne à 37.0 points, 9.7 rebonds et 8.6 passes de moyenne depuis sept rencontres.

Cette nuit, il compile 48 points, 9 passes et 8 rebonds face aux Rockets, alors même que c’était un « back-to-back ». La veille, dans la défaite sur le fil face aux Sixers, il avait déjà compilé 35 points, 10 passes et 8 rebonds.

« J’étais extrêmement fatigué aujourd’hui » confie-t-il après la victoire face à Houston. « J’aurais pu prendre une soirée de repos, mais mon équipe ne peut pas se permettre que je prenne un soir de repos, et je ne voulais pas le faire. Je voulais oublier cette défaite de la veille face à Philly. Je voulais m’enlever ce goût amer de la bouche, et voir si on pouvait gagner un match. C’était un effort collectif global, et j’ai juste tenté de créer des choses ».

Une 20e saison à 1 000 points et plus. C’est unique !

LeBron James la joue modeste alors qu’il a pris le match en main dans le dernier quart-temps avec 20 de ses 48 points. Après être devenu le 2e joueur à dépasser la barre des 38 000 points face aux Sixers, cette nuit, il est devenu le premier à enchaîner 20 saisons avec au moins 1 000 points inscrits. Kareem-Abdul Jabbar s’était arrêté à 19…

« Je pense que c’est historique, et à de nombreux niveaux » estime Darvin Ham. « Pour lui, à ce stade de sa carrière, être encore capable de jouer au niveau auquel il le fait, cela montre son esprit de compétition et sa volonté de ne pas baisser les bras. Il prend des coups, il est blessé… On en est tous témoins… Mais à chaque fois qu’il est sur le terrain, il est dans la compétition et c’est incroyable à voir. Il veut gagner, et il fera tout son possible pour qu’on gagne ».

Sur le banc adverse, il y a Stephen Silas. Lorsqu’il a débuté dans le coaching, il y a vingt ans, le coach des Rockets était sur le banc des Cavaliers, comme assistant de son regretté papa, Paul. Il était aux premières loges pour découvrir le phénomène, et il est bien placé pour évoquer cette incroyable longévité.

La plus grande carrière de l’histoire ?

« Je place cette performance tout en haut » assure-t-il. « Je l’ai déjà vu réaliser de très grandes performances, et celle-ci est clairement dans le Top 5. »

À 38 ans, LeBron James tourne à 29.7 points, 8.4 rebonds et 7 passes de moyenne. Ce qui fait dire à Doc Rivers qu’il n’est peut-être pas le meilleur joueur de tous les temps, mais qu’il a la plus grande carrière.

« Je pense qu’il va avoir la plus grande carrière de tous les temps. Pour moi, c’est même déjà le cas. Je pense que Michael [Jordan] est le plus grand de tous les temps, mais cela n’enlève rien à LeBron. LeBron a la plus grande carrière » assure ainsi l’entraîneur de Philadelphie.

Lors de la rencontre face aux Rockets, Jabari Smith Jr. lui a d’ailleurs rappelé son âge en plein match :

– Tu as joué contre mon père, pour le premier match de ta carrière (en NBA)

– Vraiment ?

– À Sacramento

– Pourquoi tu me fais ça ?

– Tu te sens vieux, hein ?

