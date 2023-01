LeBron James (48 points) sort le grand jeu pour repousser Houston

Une fois n’est pas coutume, c’est grâce à une correcte adresse extérieure (5/11) que les Lakers prennent un bon départ. Les Rockets s’accrochent toutefois grâce aux 11 points chacun du duo Alperen Sengun – Eric Gordon (37-35). À l’image de Wenyen Gabriel, les Lakers dominent le rebond offensif et passent un 10-0 à leur adversaire (47-35).

Sengun signe alors un festival ! Le Turc compile 9 points, 8 rebonds, 3 passes et 3 contres dans le deuxième quart-temps pour relancer Houston, mais Los Angeles termine la mi-temps sur un 10-3 grâce à LeBron James pour reprendre le large (73-61).

Alors qu’Alperen Sengun continue son chantier, c’est le réveil de Jalen Green, alors à 2/12 aux tirs, qui permet aux Rockets de fondre sur leurs adversaires. Il marque ses quatre derniers tirs, dont trois à 3-points, pour ponctuer un 15-5 qui refroidit la « Crypt » (102-98). LeBron James en a alors assez vu. Il débute le dernier quart-temps en marquant neuf points de suite pour donner treize points d’avance aux Lakers (113-100).

Les Rockets ne s’avouent toutefois pas vaincus. Kenyon Martin Jr et Jabari Smith ramènent Houston à deux points plusieurs fois mais LeBron James et Russell Westbrook s’assurent de laisser les Lakers devant. C’est finalement un panier à 45 degrés avec la planche du « King » et une faute offensive d’Alperen Sengun qui scellent la victoire de Los Angeles. Mais que ce fut compliqué…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Soirée record pour Alperen Sengun. Pendant toute la première mi-temps, le pivot turc a tenu son équipe en embuscade en démontrant toute sa panoplie. Dominateur près du cercle, adroit de loin, et bien placé en défense, il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire des Rockets, devant Hakeem Olajuwon, a enregistré un match à 30 points et 10 rebonds. Si on ajoute ses 4 contres, et il est devenu le plus jeune joueur avec cette ligne statistique depuis Karl-Anthony Towns en 2015/16.

– Les jeunes Rockets ont du cœur. Houston a le pire bilan de la NBA cette saison mais face aux Lakers, c’est leur fougue et tout leur potentiel qui leur ont permis d’espérer un hold-up. Outre la performance majuscule d’Alperen Sengun, Jalen Green, Kenyon Martin Jr, Jabari Smith Jr, ont répondu aux assauts répétés de LeBron James. Cette insouciance a cependant fini par leur coûter le match quand Green a perdu un ballon au moment d’attaquer le cercle.

– 20 points en dernier quart-temps pour LeBron James. Le King a finalement décidé d’endosser le rôle de babysitter. Alors que les Rockets étaient revenus à -4 avant le dernier quart-temps, il a agressé la défense texane pour faire le trou, avant de garder les Lakers devant au score sur une énième tentative de comeback des Rockets. LeBron James inscrit 20 des 38 points des Lakers en dernier quart-temps !

TOPS/FLOPS

✅ LeBron James. Le « King » tient les Lakers à bout de bras depuis la blessure d’Anthony Davis, et il a continué cette nuit. Il a terminé avec 48 points, 9 passes, et 8 rebonds ! LeBron James a désormais marqué au moins 40 points contre toutes les franchises NBA, à l’exception des Clippers qu’il croise cette semaine.

✅ Russell Westbrook. Le meneur continue d’avoir de l’impact en sortie de banc. Il a marqué 13 de ses 24 points en deuxième mi-temps.

✅ Alperen Sengun. Le pivot des Rockets a terminé avec son meilleur match de sa saison avec 33 points, record en carrière, 15 rebonds, 6 passes décisives, et 4 contres. Il aurait pu être le héros de la soirée.

✅⛔ Jalen Green. De retour de suspension, l’arrière de Houston a clairement manqué de rythme en première mi-temps (2/12 aux tirs), avant d’exploser en deuxième mi-temps où il a marqué 17 de ses 23 points.

⛔ Thomas Bryant. Précieux depuis plusieurs semaines pour les Lakers, il n’a jamais pu ralentir Alperen Sengun. Il n’a joué que 18 minutes pour 6 points à 1/6 aux tirs et 6 rebonds.

LA SUITE

LA Lakers (20-24) : réception des Kings mercredi.

Houston (10-34): réception des Hornets mercredi.